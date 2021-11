Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Diese Corona-Ausbrüche treiben die Inzidenz nach oben

Die Zahl der positiven Corona-Fälle hat in den vergangenen Wochen wieder stark angezogen. Im Bund, im Land, im Landkreis. Auch in Weingarten bewegt man sich mittlerweile auf einem hohen Niveau.

Zeitweise lag die Stadt bei den absoluten Zahlen zu den aktuell positiven Fällen im Landkreis sogar ganz vorne – obwohl Ravensburg doppelt so viele Einwohner hat. Welche Infektionstreiber die Stadt Weingarten und der Landkreis sehen und wo die Hauptprobleme liegen, lesen Sie HIER.

++ Womit Security-Mitarbeiter in der Region zu kämpfen haben

Anschuldigungen oder sogar Gerichtsprozesse gegen Türsteher und Sicherheitspersonal gibt es in der Region immer mal wieder. Auch aktuell wird nach einem Konflikt vor einem Ravensburger Club gegen einen 33-jährigen Security-Mitarbeiter ermittelt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt aber, dass das moderne Sicherheitspersonal nur noch wenig mit den einstigen Klischees zu tun hat.

Ein Anwalt, der Polizeipräsident und ein Branchenkenner erklären, wie komplex solche Ermittlungen sind, wie sich die Sicherheitsberufe professionalisieren – und berichten von einer neuen Selbstgefälligkeit vieler Menschen. Die ganze Geschichte lesen Sie HIER.

++ Paar aus Bad Waldsee ist im TV zu sehen

Claudia Halder und Gabriel Hofmann aus Bad Waldsee sind heute Abend zu Gast im Studio der „Landesschau Baden-Württemberg“ im SWR.

Gabriel Hofmann ist Personal Trainer in Bad Waldsee und transsexuell. Mit 40 Jahren entschied er sich für eine Geschlechtsangleichung. In dieser Zeit lernen Claudia und er sich kennen und lieben.

Gabriel Hofmann aus Bad Waldsee. (Foto: Archiv: Oliver Hofmann)

Seitdem halten sie zusammen und sind füreinander da. Wie haben sie die Zeit erlebt, in der sie zusammengekommen sind? Mit welchen Vorurteilen sahen sie sich konfrontiert, wie sind sie damals damit umgegangen? Darüber erzählen die beiden heute Abend in der Landeschau Baden-Württemberg im SWR Fernsehen.

++ Immer mehr lokale Ansätze zum Klimaschutz

Die Renaturierung eines Flusses oder Baches kann beim Hochwasserschutz einen wichtigen Beitrag leisten. (Foto: Symbol: Roland Weihrauch/dpa)

In Weingarten suchen die Fraktionen nach guten Lösungen, auch auf kommunaler Ebene ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Nun geht es um die Renaturierung der Scherzach. Das könnte auch bei einem Hochwasser helfen.

Mehr zu diesem Thema finden Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ Argenbühl will sich besser gegen Starkregen rüsten

Auch die Region war in diesem Sommer von extremen Wetterereignissen betroffen. Anfang Juni richtete Starkregen in Bad Wurzach große Schäden an. Die Stadt will sich künftig besser gegen Katastrophen wie diese rüsten. Mehr darüber lesen Sie HIER.

In Argenbühl sieht es ähnlich aus. Allein im Sommer 2021 war der Bereich Eglofs zweimal von Starkregenereignissen in größerem Umfang betroffen. Am 15. Juli gab es Niederschlag von 71 Litern pro Quadratmeter. Nun will Argenbühl vorsorgen und für Teile seiner Gemeinde ein sogenanntes Kommunales Starkregenrisikomanagement erarbeiten. Was genau dahinter steckt, lesen Sie HIER.