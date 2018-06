Die aktuelle Ankündigung von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, eine Mittelkürzung beim Bundesfernstraßenbau vorzunehmen, sorgt in der Region Bodensee-Oberschwaben für großen Unmut (die Schwäbische Zeitung berichtete). „Dieser Vorgang ist in höchstem Maße irritierend“, sagte Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp am Freitag bei verkehrspolitischen Gesprächen mit Vertretern des Arbeitskreises Verkehr und Infrastruktur der Grünen im Landtag, die auf ihrer regionalen Sommertour Station in Ravensburg machten.

Ramsauer habe in seinem Schreiben an Landesverkehrsminister Winfried Hermann die vom Land vorgenommene Priorisierungsliste zwar für sachgerecht und gut befunden, gleichzeitig aber mitgeteilt, dass er den vorgeschlagenen Baubeginn der B 30 Süd im Jahr 2014 nicht bestätigen könne, berichtete der Arbeitskreisvorsitzende Andreas Schwarz. „Das ist ein grobes Foulspiel des Bundes.“

Der Bund habe die Länder aufgefordert, Priorisierungskriterien für Fernstraßenbauprojekte zu erarbeiten. Dies sei nicht ganz einfach gewesen, zwischenzeitlich aber sachgerecht erfolgt, so Schwarz. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, betonte der Grünen-Landtagsabgeordnete Manne Lucha. Für die B 30 Süd bestehe seit 2006 rechtskräftige Planreife, allerdings begrenzt auf zehn Jahre. Die Zeit werde langsam knapp.

Das Land habe seine Priorisierungsaufgaben vorbildlich erledigt, bestätigte auch Ravensburgs Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp. Man habe sich dabei zu Recht an den Finanzzuweisungen früherer Jahre in Höhe von jährlich 110 Millionen Euro für Baden-Württemberg orientiert. Dass es jetzt angeblich auch bei einer hohen Priorisierung keinen finanziellen Spielraum für Neubaumaßnahmen gebe, sei ein Skandal, so das Stadtoberhaupt. Rapp hatte zuletzt häufig klare Worte in Sachen B30 gesprochen.

Die Landtagsfraktion werde die angekündigten Kürzungen der Bundesmittel für den Straßenbau nicht einfach hinnehmen, sagte Manfred Lucha dazu. Man werde die Landesregierung auffordern, sehr offensiv gegen diese Pläne anzugehen und eine Bereitstellung der erforderlichen Mittel vom Bund zu verlangen. „Nicht wir sind die Straßenbauverhinderer“, so der Landtagsabgeordnete.

Zum Thema Südbahn habe sich Bundesminister Ramsauer in seinem jüngsten Schreiben nicht geäußert, sagte Andreas Schwarz. Hier hoffe man, um endlich Planungssicherheit zu erzielen, auf eine baldige Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarungen mit der Deutschen Bundesbahn.