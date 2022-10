Das ist das neue Leitungstrio der Oberschwabenklinik

Die Oberschwabenklinik (OSK) hat eine neue Geschäftsführung. Sie soll bis Ende 2023 vorübergehend die Leitung des kommunalen Klinikverbundes in Trägerschaft des Landkreises Ravensburg übernehmen und die aufgeheizte Stimmung in der Belegschaft beruhigen. Es handelt sich um ein Trio.

Wie aus einer Pressemitteilung der OSK hervorgeht, setzt sich das Triumvirat „aus erfahrenen Krankenhausmanagern“ zusammen. Der Aufsichtsrat hat Franz Huber zum Geschäftsführer bestellt. Neuer Ärztlicher Direktor ist Oliver Rentzsch. Für die kaufmännischen Angelegenheiten und die Infrastruktur ist als Direktor Ulrich Hornstein berufen worden. Komplettiert wird die Klinikleitung durch eine „Direktion Pflege und Prozesse“. Diese Position soll intern besetzt werden.

„Persönlichkeiten mit jahrzehntelanger Erfahrung“

„Das ausgewählte Team besteht aus Persönlichkeiten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Krankenhauswesen und nimmt wie angekündigt als Interimsmanagement ab sofort das Ruder in der OSK in die Hand“, wird Landrat Harald Sievers, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, in der Pressemitteilung zitiert.

„Grundlage des gemeinsamen Arbeitens gerade im Krankenhaus ist Vertrauen“, betont der neue Geschäftsführer Franz Huber. „Für uns steht ganz oben auf der Agenda, in der OSK wieder eine Kultur des Vertrauens zu schaffen.“ Damit spielt er auf die monatelangen Querelen zwischen Belegschaft und dem früheren Geschäftsführer Oliver Adolph an. „Wir haben uns als Team beworben, wir kennen uns alle gut, und wir stehen sowohl gegenüber den Beschäftigten als auch gegenüber unseren Patienten und Zuweisern für Verlässlichkeit und wertschätzende Kommunikation“, unterstreicht Huber, was auf eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Geschäftsführung in der Zukunft hoffen lässt.

Interims-Geschäftsführer ist gebürtiger Isnyer

Der 52-Jährige blicke auf über 16 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer von Krankenhäusern zurück. Er stand mit an der Spitze des Klinikverbundes Allgäu, war Vorstand der Kliniken im Landkreis Unterallgäu und zuvor Vorstand der Kliniken im Landkreis Rosenheim. Er kenne aus diesen Tätigkeiten die Gesundheitslandschaft in Süddeutschland genau. Huber ist gebürtiger Isnyer und habe die Krankenhausentwicklung in seinem Geburtslandkreis immer interessiert verfolgt, so Pressesprecher Winfried Leiprecht weiter in der Pressemitteilung.

Der neue Ärztliche Direktor Oliver Rentzsch verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Klinikmanagement. Der 57-Jährige war unter anderem in leitender Position beim Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK) in Hamburg, dem größten kommunalen Klinikunternehmen in Deutschland, tätig. Rentzsch ist habilitierter Arzt, Physiker und Hochschullehrer. Für die OSK war er schon mehrfach als Berater tätig. Wie die „Schwäbische Zeitung“ erfuhr, arbeitete er früher im Beratungsunternehmen BAB, das die OSK bei zwei Strukturreformen begleitet hat: 2012 und zuletzt Anfang 2022.

EK als „Leuchtturm der Gesundheitsversorgung“

„Ich habe die gesamte OSK als tief in seiner Region verwurzeltes Unternehmen kennen und schätzen gelernt. Besonderen Respekt zolle ich der hohen Kompetenz und Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an allen Standorten. Gemeinsam werden wir auch zukünftig ein medizinisch hervorragend aufgestelltes St. Elisabethen-Klinikum als Leuchtturm der Gesundheitsversorgung zwischen Bodensee und Ulm, eine zukunftsfähige und überregional sichtbare Klinik in Wangen und das angestrebte neue Versorgungsangebot in Bad Waldsee erreichen können. Davon bin ich überzeugt“, sagt der Mediziner laut Pressemitteilung.

Auch Ulrich Hornstein, der Kaufmännische Direktor, kann auf jahrzehntelange Führungserfahrung in Krankenhäusern verweisen. Er war Geschäftsführer von Krankenhäusern im Landkreis Mühldorf, bei der Rotenburg/Fulda GmbH sowie bei den Rhön-Kliniken und hat unter anderem auch Erfahrungen als Interims-Geschäftsführer gesammelt. „Eine Wirtschaftsplanung im Zeichen der Folgen einer unverändert grassierenden Corona-Pandemie und galoppierender Energiepreise ist eine besondere Herausforderung, der wir uns gemeinsam sofort stellen werden“, so Hornstein.

Zuvor monatelange Querelen

Der Entscheidung für einen Neuanfang an der Unternehmensspitze waren monatelange Querelen vorausgegangen. Im Juli hatten 18 von 22 Chefärzten einen Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, geschrieben, in dem sie dem damaligen Geschäftsführer Oliver Adolph das Vertrauen entzogen. Es folgten weitere Briefe von Pflegekräften, Ober- und Assistenzärzten ähnlichen Inhalts. Zudem schilderten zahlreiche Klinik-Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ ihr Leid über unhaltbare Zustände und ein miserables Arbeitsklima, das sie Adolph anlasteten. Zu allem Überfluss kündigte auch noch Co-Geschäftsführer Michael Schuler, der ebenso wie seine Vorgängerin Petra Hohmann nicht mit Adolph harmoniert haben soll.

Während Sievers zunächst die Idee hatte, zu vermitteln und die Wogen zu glätten, wurde schnell klar, dass nichts mehr zu kitten war: Ein gemeinsames Gespräch mit den Chefärzten und Adolph im September wurde abgeblasen, nachdem die Mediziner dem Personalausschuss des Aufsichtsrats zuvor vier Stunden lang die Beweggründe für ihren Protest geschildert hatten – Adolph saß während dieser Zeit stundenlang vor der Tür, wurde aber am Ende nicht mal mehr gehört. Der Aufsichtsrat kam stattdessen am folgenden Wochenende zu einer Sitzung zusammen und beschloss, Adolph von seiner Geschäftsführertätigkeit zu entbinden. Bis Auslaufen seines Vertrags im Mai 2023 ist er nach SZ-Informationen offiziell jedoch noch bei der OSK angestellt.

Sievers dankt Schuler

Landrat Sievers und der Aufsichtsrat danken in der Pressemitteilung dem bisherigen Geschäftsführer Michael Schuler, der Ende Oktober aus den Diensten der OSK ausscheiden wird. Schuler habe „in einer äußerst schwierigen Phase dafür gesorgt, das Unternehmen auf Kurs zu halten“. Vor allem sei er maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die vom Kreistag beschlossene Medizinstrategie zügig umgesetzt wird.