Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Weingarten kauft Hotel beim KuKo

Es ist passiert: Die Stadt Weingarten hat das Vier-Sterne-Konferenzhotel neben dem Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) mit dem gesamten Hotelpersonal übernommen. Grund dafür ist der Versuch, die jährlichen Verluste des Kuko als Eigenbetrieb einzudämmen.

Doch auch das Hotel warf in der Vergangenheit wenig ab. Eine Gesellschaft betrieb dieses erst unter der Marke Mövenpick, später mit Best Western. In den ersten 15 Jahren machte die Gesellschaft Verluste. Die erhofften Ausschüttungen gab es nicht, die Anteilseigner bekamen in den 30 Jahren keine Dividende. Im Gegenteil, die Verluste fraßen das eingebrachte Kapital auf, sodass die Konten der Anteilseigner teilweise ins Minus rutschten.

Für die Übernahme des Hotels mit den 72 Zimmern hat die Stadt Weingarten laut Stadt-Sprecherin Sabine Weisel einen „angemessenen und üblichen Marktpreis bezahlt“. Über die genauen Details des Kaufvertrages haben die Stadt und der Verkäufer, die Konferenzhotel Weingarten GmbH & Co. KG, allerdings Stillschweigen vereinbart. Mehr zum Thema lasen Sie HIER.

++ Mann stirbt bei Unfall auf der B 32

Auf der B 32 zwischen Weingarten und Staig gab es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall, bei dem ein 66-jähriger Audi-Fahrer ums Leben kam. Laut der aktuellen Pressemitteilung der Polizei wurden bei dem Unfall drei weitere Personen leicht verletzt.

Was ist passiert? Bei einem Überholmanöver auf der B 32 sind gegen 17 Uhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer und der entgegenkommenden 66-jährigen Audi-Fahrers frontal zusammengestoßen. Zwei weitere nachfolgende Autos wurden durch die über die Fahrbahn schleudernden Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Auf der B32 bei Baienfurt hat sich ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. (Foto: David Pichler)

Laut Polizei wurde ein 21-jähriger Fahrer und dessen 18-jährige Beifahrerin dadurch leicht verletzt. Der 26 Jahre alte Fahrer des vierten beteiligten Autos blieb unverletzt. Der Fahrer des Mercedes kam mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik.

Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der folgenden Unfallaufnahme, zu der auch ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde, musste die B 32 bis gegen 22 Uhr komplett gesperrt werden.

Ein Hubschrauber, drei Notärzte und 25 Feuerwehrkräfte aus Baienfurt waren an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

++ Trotz voller Auftragsbücher: Baugewerbe im Kreis in Nöten

Der Wohnungsbau im Kreis Ravensburg stockt. Aus vielfältigen Gründen: jede Menge Bürokratie, Fachkräftemangel sowohl im Handwerk als auch bei den Genehmigungsbehörden. Jetzt kommt noch Materialmangel samt einer Kostenexplosion hinzu, die hohe Inflation erschwert zudem eine seriöse Angebotsplanung.

Der Regionalleiter der IG Bau Baden-Württemberg, Andreas Harnack, sieht daher insbesondere die große Politik in der Pflicht. Der Wohnungsbau in der Region könne nur dann vorankommen, wenn in Berlin und Stuttgart die richtigen Weichen gestellt würden. „Die Bundesregierung hat 400 000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Von diesem Ziel ist die Ampel-Koalition noch weit entfernt. Zudem erschweren knappe Baumaterialien, steigende Energiepreise, Inflation und steigende Bauzinsen derzeit den Neubau.“

Alles zum aktuellen Stand des Baugewerbes im Kreis Ravensburg lesen Sie HIER.

++ THW Weingarten sucht neues Gelände

Dem Technischen Hilfswerk (THW) in Weingarten fehlt es an Platz. Der Ortsverband zählt immer mehr Einsatzkräfte und wächst um neue technische Fachgruppen, deren Geräte untergebracht werden müssen. Nun ist der Ortsverband auf der Suche nach einem neuen, doppelt so großen Gelände wie bisher.

„Wir bräuchten um die 7000 bis 8000 Quadratmeter Grundstücksfläche“, sagt Ortsbeauftragte Nathalie Brandes. Zudem wäre es gut, wenn der neue Standort in einem Gewerbegebiet liegt, weil das THW immer mal wieder für Lärm sorge. Auch eine Fahrzeughalle sei notwendig. Die Ortsgruppe Weingarten habe zum Teil sehr große Fahrzeuge, die einen geschützten Stellplatz brauchen. Umbaumaßnahmen oder einen Neubau lasse das Budget sogar zu.

Mehr zum Thema lesen Sie HIER.