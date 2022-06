Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Bügerinitiative meldet sich zum Thema Klinik-Waldsee zu Wort

Die Kreistagsentscheidung zur Schließung des Waldseer Krankenhauses wirkt in der Großen Kreisstadt weiter nach. Nun meldet sich die Bürgerinitiative (BI) Krankenhaus Bad Waldsee zu Wort und zeigt in aller Deutlichkeit auf, warum die Kurstadt das Bauernopfer geworden ist.

Die BI ist enttäuscht. Nicht nur, weil sämtliche von Stadtverantwortlichen und der BI vorgebrachten Argumente für den Erhalt des Standorts augenscheinlich ignoriert worden seien. „Es bleibt der Eindruck einer so gewollten und nur durch ein Gutachten untermauerten Entscheidung mit einem mehr als faden Beigeschmack zurück", schreiben die Verantwortlichen. Warum die Initiative große Zweifel an einer Zukunftsvision mit einem Medizinischen Versorgungszentrum hat, lesen Sie HIER.

++ Ravensburg-Taldorf: Stroh in Scheune brennt

Im Ravensburger Teilort Taldorf hat am Donnerstagnachmittag Heu in einer Scheune an der B 33 Feuer gefangen. Rund zehn Quadratmeter Fläche seien betroffen gewesen, als die Feuerwehr Ravensburg an der Scheune eintraf. Das schilderte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage. „Es sind zu keinem Zeitpunkt Personen in Gefahr gewesen und wir hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.“

39 Rettungskräfte sind laut Feuerwehr Ravensburg im Einsatz gewesen. Die Schäden konnten am Nachmittag noch nicht abgeschätzt werden. Direkt nach den Löscharbeiten schien jedoch nur die Zwischendecke betroffen zu sein.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Scheune schnell löschen. (Foto: Foto- David Pichler)

++ Größtes Hotel Wangens eröffnet

Wangens größtes Hotel ist eröffnet: Der als „4k“ firmierende Betrieb auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs Baumgarten empfängt in seinen knapp 80 Zimmern nach rund drei Jahren Bauzeit seit wenigen Tagen Gäste.

Wie schon in einem vor der Eröffnung von „4k“ veröffentlichten Schreiben betonten die Verantwortlichen in Sachen Ökologie den zeitgemäßen Standard des Hauses. Es sei effizient wärmegedämmt, werde mittels Geothermie beheizt und sei damit völlig unabhängig von fossilen Energieträgern.

Ein Teil CDU-Besuchergruppe im neuen „4k“-Hotel (von links): Mario Sohler, Peter und Julian Lutz, Inge und Eugen Scheuerle, Thomas Brockof, Stadtrat Christian Natterer, Giesela Veile und Stadtrat Johannes Sontheim. (Foto: CDU)

Weitere Infos zum größten Hotel Wangens lesen Sie HIER.

++ In Ravensburger Nobelgegend entstehen bis zu 25 neue Wohnungen

Vor fünf Jahren hatte es einen lauten Aufschrei gegeben, weil die Erbinnen der Villa Kengott in der Ravensburger Federburgstraße 33 das Schmuckstück abreißen und dort ein neues Mehrfamilienhaus hinstellen wollten. Inzwischen haben die Damen sich von ihrem Vorhaben verabschiedet und die prägnante, 1907 erbaute Stadtvilla verkauft.

Für die Zukunft des insgesamt 5629 Quadratmeter großen Geländes in bester Lage gibt es laut den neuen Eigentümern zwei Varianten. Insgesamt sollen auf dem Areal zwischen 20 und 25 Wohneinheiten entstehen. Alles über den bisherigen Plan am Ravensburger Nobelhang lesen Sie HIER.

Liegt wunderschön und exponiert am Veitsburghang: die 1907 erbaute Villa Kengott. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

++ Togo-Hilfe Wangen löst sich auf

Entstanden ist die Togo-Hilfe Wangen in Folge der Fußball-WM 2006 in Deutschland und dem damaligen Aufenthalt der togolesischen Nationalmannschaft in Wangen. Jetzt steht fest: Bald endet die Geschichte der wohltätigen Organisation für das afrikanische Land.

Die Gründe für das Aus sind vielfältig, doch vor allem fehlen Spenden und Freiwillige. Alles über das baldige Ende der Togo-Hilfe Wangen lesen Sie ab 11 Uhr auf Schwäbische.de.