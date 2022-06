Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Betriebsrat der Bad Waldseer Klinik im Interview

"In der Zwischenzeit wandelt sich die Stimmung in etwas, was zwischen Wut, Unverständnis oder Trotz gegenüber der Entscheidung liegt. Es ist auch für uns schwer bis gar nicht nachvollziehbar, mit welchen Argumenten die Entscheidungsfindung begründet wird." Das sagt Andreas Heßdörfer, Betriebsratsvorsitzender am Krankenhaus Bad Waldsee, zur derzeitigen Situation der Belegschaft.

Das ganze Interview zeigt, dass die bedrückende Lage der vergangenen Monate, die im Schließungsbeschluss des Waldseer Krankenhauses gipfelte, nicht spurlos an den Mitarbeitern vorübergegangen ist. Was Heßdörfer zum Zukunftsszenario "Medizinisches Versorgungszentrum" sagt und weitere Einsichten, lesen Sie HIER.

++ Was wird aus dem Heilig-Geist-Spital?

Im vergangenen Jahr hat der Landkreis bereits im Vorgriff auf die jetzt beschlossene Neustrukturierung der OSK mit der Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee auch den Mietvertrag im Heilig-Geist-Spital gekündigt.

Die Stadt als Eigentümer ist gerade dabei, ihre Vorstellungen für die weitere Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes zu erarbeiten. Nachdem es im Spital mit einem modernen Anbau aus dem Jahr 2008 bereits mehrere Praxen aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen sowie eine Apotheke und ein Café gibt, kann sich die Verwaltung einen Ausbau des Gebäudes als großes Ärztezentrum vorstellen.

Das Heilig-Geist-Spital in der Ravensburger Unterstadt war zuletzt auch als Impfzentrum gefragt. (Foto: Archiv: Vin)

Ganz spruchreif sei das laut Stadt-Sprecher Hartmann noch nicht, aber speziell für das bisherige Therapiegebäude sei man bereits „in Gesprächen über potenzielle Nachnutzungen“. Alles, was über die Zukunft des Heilig-Geist-Spitals bekannt ist, lesen Sie HIER.

++ Brandstiftung: Große Schäden auf Gymnasiumsgelände in Ravensburg

Auf dem Schulgelände des Spohn-Gymnasiums wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Papiertonnen und ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Laut Polizeimeldung bemerkten Zeugen um kurz vor 3 Uhr das Feuer und verständigten den Notruf. Da waren die Schäden allerdings schon groß.

Bis die Feuerwehr anrückte und die Brände löschte, loderte das Feuer und zerstörte laut Feuerwehr nicht nur eine große Metalltonne. Die Flammen schmolzen drei große Papiertonnen komplett. Zudem kokelte das Feuer laut Polizei einen hölzernen Geräteschuppen an.

So sah der Schulhof des Spohn-Gymnsaiums am Morgen aus. Bevor Feuerwehr und Hausmeister die Brandschäden aufräumten. (Foto: Markus Hägele)

Am Tag danach: Die Schäden an mehreren Holzauflagen zum Sitzen sind deutlich erkennbar. (Foto: led)

„Ich bin fast 18 Jahre hier. Sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Markus Hägele, Hausmeister am AEG- und Spohn-Gymnasium in Ravensburg. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Laut Polizei beobachteten Zeugen kurz vor dem Feuer zwei männliche Personen auf dem Areal.

Diese wirkten laut Zeugen wie Südländer und waren dunkel gekleidet. Eine der Personen trug eine graue Mütze. Diese Männer könnten im Zusammenhang mit der Tat stehen und werden, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg zu melden.

++ Argenbühl erhöht Hundesteuer kräftig

Lange passierte nichts, jetzt fällt die Erhöhung der Hundesteuer in Argenbühl umso kräftiger aus. Von 54 Euro pro Jahr steigt die Hundesteuer in Argenbühl auf 84 Euro für den Ersthund.

Zudem wurden auch Neuregelungen für weitere Hunde getroffen: Ein Zweithund (und jeder weitere) kostet jeweils doppelt so viel, also 168 Euro pro Jahr. Für einen Kampfhund müssen 600 Euro bezahlt werden, für den zweiten Kampfhund 1200 Euro.

Ein Vergleich mit den umliegenden Gemeinden bekräftigte das Vorhaben. In Kißlegg sind für den Ersthund eine aktuelle Gebühr von 84 Euro und für einen Kampfhund 600 Euro zu zahlen, in Isny sieht es ähnlich aus.

Hier werden 81 Euro beziehungsweise ebenfalls 600 Euro veranlagt. In Wangen sieht das Verhältnis 90 Euro zu 300 Euro aus. Bei Zweit- und weiteren Hunden werden die genannten Steuersätze jeweils verdoppelt. Alles zur neuen Hundesteuer in Argenbühl lesen Sie HIER.

++ Altstadtlauf in Wangen feiert Jubiläum

Zwei Jahre lang musste die Leichtathletik-Abteilung der MTG Wangen pandemiebedingt auf ihren Jubiläums-Altstadtlauf verzichten. Nun also steht die 25. Auflage des beliebten sportlichen Ereignisses inmitten der Wangener Innenstadt unmittelbar bevor.

Der Hauptlauf ist seit diesem Jahr auf fünf Runden auf dem bekannten Kurs zwischen Herrenstraße, Paradiesstraße, Klosterbergstraße, Bindstraße, Schmiedstraße und Herrenstraße reduziert. „Wir wollten eine 5000er-Distanz“, sagt Reinhold Meindl aus dem Organisationskomitee.

Wie in der Vergangenheit gibt aus auch wieder den Stolperer-Lauf. Ein Gruppenwettbewerb für Vereine und Unternehmen. Anmeldeformulare finden Sie HIER. Mehr zum Thema lesen Sie am Vormittag auf Schwäbische.de.