Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Wandern verunsicherte Patienten in andere Kliniken ab?

Die Krankenhauslandschaft im Landkreis Ravensburg wird sich gravierend verändern. Dem Krankenhaus in Bad Waldsee droht die komplette Schließung, in Wangens Klinik soll das Skalpell für diverse Verkleinerungen angesetzt werden.

Allerdings lenkte der Kreis mittlerweile ein und für Wangen haben sich neue Perspektiven eröffnet. Bei so manchen Landkreisbewohnern führen Klinikdebatten zu Verunsicherung, weswegen sich der ein oder andere für anstehende Eingriffe oder geplante Krankenhausaufenthalte bereits andernorts umschaut. Ist in anderen Kliniken eine Patientenzunahme aus dem Kreis Ravensburg spürbar? Schwäbische.de hat nachgefragt.

++ 5G-Pläne von Vodafone in Ravensburg schreiten voran

Mit dem 5G-Netz soll die mobile Datenübertragung noch schneller werden – und damit autonomes Fahren oder Fernoperationen möglich. Die Stadt Ravensburg wollte als Modellkommune früh beim Ausbau mitwirken. Doch die Pläne sind aufgrund von zu großem Protest gescheitert. Trotzdem geht es mit dem Ausbau von 5G in der Stadt voran.

Weil die Pläne, Modellkommune im 5G-Ausbau zu werden, verworfen wurden, hat die Stadtverwaltung keinen Einfluss mehr auf die Geschwindigkeit, mit der der Ausbau voranschreitet. „Für den Ausbau von 5G sind ausschließlich die Netzbetreiber zuständig“, teilt die Stadt Ravensburg auf Anfrage mit. Demnach müssten die Netzbetreiber die Installation von entsprechenden Antennen lediglich melden. Eine Baugenehmigung sei nur dann notwendig, wenn neue Sendemasten gebaut werden sollen. Doch diesbezüglich hätten sich die Netzbetreiber bisher eher zurückhaltend gezeigt.

Wie es mit dem 5G-Ausbau in Ravensburg vorangeht, lesen Sie heute hier.

++ Unser Wasser: Was, wenn der private Brunnen austrocknet?

Es war im August 2018, als einem Ehepaar bei Berg etwas passierte, das die ganzen 70 Jahre zuvor noch nicht passiert war: Der Brunnen vor dem Haus trocknete aus, und die beiden Rentner mussten Wasser im Supermarkt kaufen, um Geschirr spülen zu können. „Der Klimawandel ist bei uns angekommen“, sagten die beiden damals.

Das Berger Ehepaar war damit nicht allein: Auch andere Brunnenbesitzer in der Region saßen damals auf dem Trockenen, sagt Manfred Oswald. Er kennt rund 400 Haushalte in Oberschwaben, die nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, sondern sich über einen Brunnen selbst mit Wasser versorgen. Diese 400 Haushalte haben sich in einem Verein zusammengeschlossen, der „Bürgerinitiative dezentrale Wasserversorgung Oberschwaben“ (BDW).

Manfred Oswald aus Kißlegg ist Vorsitzender. Was passiert, wenn kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, berichtet er hier.

++ Das soll auf dem 14 Nothelfer-Areal in Weingarten entstehen

Der Weingartener Gemeinderat hat den Weg für die Nutzung des Areals um das ehemalige Krankenhaus 14 Nothelfer freigemacht. Nachdem bereits ein Investor für die Nachnutzung des Gebäudes gefunden worden war, der aus dem ehemaligen Krankenhaus ein Ärztehaus machen möchte und auch die geriatrische Ambulanz Gerinove erhalten will, steht nun fest, was auf dem Areal rund um das 14 Nothelfer entstehen soll.

Dunkle Wolken 14 Nothelfer Weingarten krankenhaus (Foto: Archiv: Siegfried Heiss)

Die Größe des Areal beträgt circa 3,3 Hektar. Es liegt zwischen der Ravensburger Straße und der Moosbruggerstraße. Von der Größe her ist es damit kaum kleiner als die Martinshöfe, die auf dem ehemaligen Schuler-Areal entstehen und etwas 3,6 Hektar umfassen. Damit hat Weingarten auch hier alle Trümpfe in der Hand. Ob die Stadt bereit ist, diese auszuspielen, lesen Sie noch heute auf Schwäbsiche.de