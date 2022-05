Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Was so alles im Waldseer Stadtsee landet

Der Stadtsee in Bad Waldsee verliert nichts – und so kam unlängst auch die im vergangenen Jahr vom Kirchplatz St. Peter gestohlene erste Regenbogenbank wieder zum Vorschein.

Das führt zu der Frage: Was wird eigentlich sonst so alles aus dem Stadtsee gefischt, in den ab und an sogar auch schon mal Autos gerollt sind? Die SZ hat bei der Stadt nachgefragt.

++ Der Unverpackt-Laden in Ravensburg wächst

Nach viereinhalb Jahren entwächst der Unverpackt-Laden „Wohlgefühl“ in Ravensburg den Kinderschuhen: Das Betreiber-Ehepaar Alicia und Björn Gerlach nimmt jetzt ein benachbartes Geschäft hinzu.

Das ist nicht optimal, wie Alicia Gerlach sagt, doch sie hätten keine größere, zusammenhängende Fläche gefunden. Mit diesem Schritt wollen sie auch ihr Sortiment ausweiten.

++ In Leutkirch sollen 110 neue Mietwohnungen entstehen

Im neuen Wohn- und Gewerbegebiets Ströhlerweg in Leutkirch sollen unter anderem 110 Mietwohnungen entstehen. Sorgen machen der Krieg gegen die Ukraine und die Corona-Lage in China.

Simone Rürup möchte andere Frauen motivieren beim Blutritt in Weingarten mitzureiten. Am Georgsritt in Gwigg hat sie bereits teilgenommen. (Foto: Blutreitergruppe Baindt)

Das Baugebiet ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bank und Stadt. Der erste Vertrag zu diesem Projekt wurde bereits 1998 geschlossen. Nachdem es zwischendurch etwas Stillstand gegeben hatte, gab es 2012 erste Gespräche mit dem Landratsamt.

++ Eine der ersten Frauen in der Geschichte des Blutritts Weingarten

Simone Rürup, Bürgermeisterin von Baindt, wird als eine der ersten Frauen in der Geschichte beim Blutritt in Weingarten am 27. Mai mitreiten. Sie hofft, damit auch Vorreiterin für andere Frauen zu sein.

In erster Linie wolle sie aber „aus einem ganz tiefen Glauben heraus“ an der größten Reiterprozession Europas teilnehmen. Seit Weihnachten nimmt sie dafür Reitstunden. Die ganze Geschichte gibt es am Mittag auf Schwäbische.de.