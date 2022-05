Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Wasser-Serie der Schwäbischen startet

Das faszinierende Element steht ab Mitte Mai im Mittelpunkt unserer neuen Serie. Lernen Sie, was Wasser für die Region bedeutet, ob es sauber oder schmutzig ist – und wie es sich in Zukunft verändert.

Für den Kreis Ravensburg startet die Wasser-Serie mit drei lokalen Artikel. Die Redaktion aus Leutkirch widmet sich der Frage, welche Tiere in unseren Gewässern leben – und welche vom Aussterben bedroht sind.

Der zweite Artikel beleuchtet derweil die Geschichte der Wasserversorgung in Ravensburg und welche Bedeutung der Flappach hat.

Für die dritte Story hat sich unsere Reporterin die Waldseer Kläranlage erklären lassen.

++ Mit Kokain auf der A 96 erwischt: Drogenkurier vor Gericht

Mehr als ein halbes Kilogramm Kokain im Kofferraum: Damit ist im vergangenen November ein rumänischer Staatsangehöriger auf der A96 der Polizei ins Netz gegangen. Nun stand er vor Gericht.

Der 39-Jährige hat eine bewegte Geschichte hinter sich, wäre fast einmal Fußball-Profi geworden, rutschte dann jedoch ab und kam immer wieder mit Drogen in Kontakt.

Während die beiden Verteidiger nach sechs Stunden im Gericht auf zwei Jahre und neun Monaten plädierten, forderte der Vertreter der Anklage bei einem Geständnis eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei bis vier Monaten.

++ Pferde werden für Weingartener Blutritt an ungewöhnlichen Orten untergebracht

Pferde in einer Autowerkstatt? Geht nicht? Und ob. Während des Blutritts in Weingarten kommen unzählige Reiter und Pferde in die Stadt – und das Unmögliches wird möglich gemacht. Quartiermeister Wilhelm Graf gibt einen Einblick in die außergewöhnlichsten Pferde-Quartiere.

Unter anderem wird die Garage der Humpisschule genutzt, aber auch Unternehmen wie Natterer Nutzfahrzeuge beteiligen sich. Ab 12 Uhr lesen Sie auf Schwäbische.de von den verrückten Pferde-Quartieren.

Die Blutreitergruppe Hasenweiler und ihre Pferde haben sich in der Tiefgarage der IHK wohlgefühlt. (Foto: Blutreitergruppe Hasenweiler)

++ Romantische Geschichte hinter dem Maibaum-Gewinner von Schwäbische.de

Der 20-jährige Luca Zacher aus Ratzenried hat seiner Freundin Sina Harlacher einen 24 Meter hohen Liebesmaien vor das Haus gestellt. Und damit den ersten Platz beim diesjährigen kreisweiten Online-Foto-Wettbewerb der Schwäbischen gewonnen.

Es ist die stille, die romantische Seite des Brauchtums: der Maibaum als Liebesbeweis, nicht als Grund für Blasmusik und Bier. Damit die Verehrte weiß, von wem das Bäumchen vor ihrem Haus kommt, ritzt der Junggeselle vor dem Aufstellen seinen Namen in den Baumstamm oder verewigt ihn auf einem am Baum befestigten Herz.

Wird dieser nach vier Wochen wieder abgeholt, kann der junge Mann auf eine Einladung oder sogar auf einen Kuss hoffen.

Das muss Liebe sein: Sina Harlacher und Luca Zacher schauen sich unter dem Maibaum tief in die Augen. (Foto: Stiller)

„Es war auch diesmal eine Überraschung“, sagt Sina und freut sich schon auf den Mai im nächsten Jahr. Denn dann wird es eine Birke mit besonderer Symbolkraft sein: der dritte Maien ist nach der Überlieferung aus dem süddeutschen Raum mit einem Heiratsantrag gleichzusetzen. Für die beiden jungen Menschen, die verliebt wie am ersten Tag sind, besteht kein Zweifel: „Wir werden gemeinsam unsere Zukunft gestalten!“