Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Böller unter Auto wird in Wangen zum teuren Denkzettel

Weil er eine „Sprengstoffexplosion vorsätzlich herbeigeführt“ hat, so der Vorwurf im Juristendeutsch, sah sich ein Wangener Gewerbetreibender unlängst reumütig auf der Anklagebank. Er gestand, Mitte November 2020 einen Böller unter einen VW Polo platziert und die Lunte gezündet zu haben, nachdem er sich nicht das erste Mal über eine zugeparkte Hofausfahrt gegenüber seines Betriebs geärgert hatte.

Die Folge: Die Explosion demolierte die Beifahrertür des Autos. Explodiert sind vor Gericht auch die Vorstellungen über deren Kosten. Menschen sind bei dem Vorfall damals nicht zu Schaden gekommen.

++ 40 Hektar großer Solarpark bei Aulendorf geplant

Ein neu geplanter 40 Hektar großer Solarpark bei Aulendorf für einen Sprung Richtung "Solarlandkreis Nummer 1" sorgen. Der neue Park mit der „enormen Größenordnung“, wie Energieagentur-Geschäftsführer Walter Göppel die geplante Fläche beschreibt, könnte seinen Angaben nach „gigantische“ rund 43 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.

Wie aus öffentlichen Gemeinderatssitzungsvorlagen der Stadt Aulendorf hervorgeht, ist dieser Park im Gewann „Wannenberg“ geplant. D. Demnach will das Haus Königsegg-Aulendorf in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Unternehmen Blue Elephant Energy AG diese große PV-Freiflächenanlage errichten.

++ Ravensburger Wahrzeichen Mehlsack ist nur einen Euro wert

Die Stadt Ravensburg hat Inventur gemacht. Sie hatte diese Mammutaufgabe zu erledigen, um wie alle Kommunen in Baden-Württemberg in ein neues System der Finanzplanung zu starten, die sogenannte doppische Haushaltsführung. Für die Eröffnungsbilanz mussten erstmals die Werte von allen Straßen, Plätzen, Gebäuden, Kunstwerken und allen anderen Vermögensgegenständen genau beziffert werden. Ein Wahrzeichen der Stadt taucht in der Bilanz mit nur einem Euro auf.

Die Stadt Ravensburg kommt laut Eröffnungsbilanz auf ein Vermögen von 449 Millionen Euro. Ein Teil davon ist Finanzvermögen in Höhe von knapp 65 Millionen Euro, dazu zählen zum Beispiel Wertpapiere oder Beteiligungen an Unternehmen wie etwa der Oberschwabenklinik.

++ Geburtstagsüberraschung: 99-Jährige fährt mit Rikscha durch Ravensburg

„Ich habe schon fast ein bisschen Lampenfieber“, sagt Eva Gölz vor ihrer Fahrt mit der Rikscha von Weingarten nach Ravensburg. Am Sonntag hat die Ravensburgerin ihren 99. Geburtstag auf besondere Art gefeiert.

Mit einer Rikscha wurde Eva Gölz zu ihrem 99. Geburtstag am Sonntag von Weingarten nach Ravensburg kutschiert. (Foto: Elke Obser)

Ihre Freunde organisierten eine Rikscha, mit der sie von ihrem Seniorenheim in Weingarten in ihre Heimatstadt Ravensburg kutschiert wurde. Ziel war das Restaurant Goldene Uhr, wo Gölz mit zehn Freundinnen und Freunden zum Spargelessen verabredet war. Mehr zu der Tour gibt es zur Mittagszeit auf Schwäbische.de.