Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburg Towerstars verlieren auch zweites Final-Spiel

Ravensburg verliert auch Spiel zwei des Play-off-Finales in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gegen die Löwen Frankfurt. Nach dem 0:7-Debakel am Samstag im ersten Spiel des Play-off-Finales in der Deutschen Eishockey-Liga 2 haben die Ravensburg Towerstars am Ostermontag zwar eine bessere Leistung gezeigt, unterlagen zuhause vor 3418 Zuschauern in der ausverkauften CHG-Arena aber mit 1:3.

Egal was die Ravensburg Towerstars (Mi. Sam Herr) versuchten, an Frankfurts Goalie Jake Hildebrand war fast kein Vorbeikommen. (Foto: Felix Kästle)

„Die Reaktion auf das erste Spiel war toll“, hob Towerstars-Trainer Peter Russell hervor. „Meine Spieler haben alles auf dem Eis gelassen.“ Doch den Frankfurtern fehlen jetzt nur noch zwei Siege zum Sieg in der Finalserie. Das dritte Spiel im Play-off-Finale ist am Mittwoch (19.30 Uhr/SpradeTV) wieder in der Frankfurter Eissporthalle.

++ Polizei kontrolliert Auto-Poser am Osterwochenende

Der Karfreitag hat sich laut Polizei unter dem Namen „Car-Freitag“ zunehmend zum Saisonstart für Autoposter und die Tuningszene entwickelt. Beamte der Verkehrspolizei haben deshalb am Karfreitag mit Unterstützung speziell geschulter Kolleginnen und Kollegen eine Vielzahl an Kontrollaktionen an mehreren Örtlichkeiten im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg durchgeführt.

Bei Kontrollen in diesem Jahr haben die Beamten keine regionalen Hotspots ausgemacht. Allerdings wurde elf Lenkern die Weiterfahrt untersagt. Grund waren technische Veränderungen an ihren Fahrzeugen. Sie müssen sich auf ein Bußgeld einstellen und ihr Auto wieder in einen verkehrssicheren Zustand bringen.

++ Memos Döner hört auf

„Wir haben ohne Pause gearbeitet, ohne Wochenende. Nun macht der Körper nicht mehr mit“, berichtet der 61-jährige Mehmet Güdücü, besser bekannt als Memo. Er wird seinen Dönerladen in der Ravensburger Straße in Bad Waldsee deshalb abgegeben.

Der Zeitpunkt sei der richtige, versichern Güdücü. „Es ist alles teurer geworden“, sagt Memo aus Erfahrung und nennt ein paar Beispiele. Für 25 Kilo Mehl habe er vor 17 Jahren noch zehn bis elf Euro bezahlt, zuletzt seien es 18 bis 19 Euro gewesen. Der Preis für Rapsöl und Käse habe sich sogar verdoppelt.

„Mein Herz wollte nicht aufhören, aber der Körper sagt nein“, begründet Mehmet Güdücü, besser bekannt als Memo, die Geschäftsaufgabe. (Foto: Wolfgang Heyer)

Den ganzen Bericht über Memos Dönerladen finden Sie um 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Schwäbische-Reporter verbringt einen Tag im Kloster Reute

Für den Glauben haben sie alles aufgegeben: Wohnung, Familie, Sexualität. Doch die Schwestern des Klosters Reute sind weder verbittert, noch weltfremd. Unser Reporter war einen Tag lang bei ihnen zu Gast.

Schwester Birgitta ist 1986 in die Ordensgemeinschaft eingetreten. Um die Zukunft der Franziskanerinnen macht sie sich keine Sorgen. Auch wenn sie weiß, dass die Gemeinschaft in 20 Jahren kleiner und anders sein wird als heute. (Foto: Paul Martin)

Vom Essen, über Gebete bis hin zur Arbeit am Bienenstock geht es um Werte wie Frieden, die Verbundenheit zu Gott aber kurzzeitig auch um Zweifel.