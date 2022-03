Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Waldbrand in Bad Wurzach

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Wurzach und Eintürnen mussten am Sonntagvormittag zu einem Waldbrand bei Eintürnen ausrücken. Etwa 300 Quadratmeter seien dort in Flammen gestanden, berichtete Bad Wurzachs Kommandant Rolf Butscher auf Nachfrage.

Der Brandort habe sich mitten im Wald befunden. Die Feuerwehrleute mussten vom 600 Meter entfernten Brunnenweiher ihre Schlauchleitungen legen, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Im Einsatz befanden sich laut Butscher etwa 40 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. „Der Waldboden ist so trocken, da braucht’s nicht viel“, so Rolf Butscher. Eine Zigarettenkippe oder auch nur die Scherbe einer weggeworfenen Flasche könne bereits ein Feuer auslösen, warnt der Kommandant und bittet alle Waldspaziergänger um höchste Vorsicht.

++ OB-Kandidat Elser: Erst Autounfall, jetzt Corona

Einer der fünf Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten in Weingarten hat sich gut eine Woche vor der Wahl mit Corona angesteckt: Gerrit Elser hat die „Schwäbische Zeitung“ am Samstag darüber informiert, dass die Virusinfektion am Freitag bei ihm festgestellt worden sei.

Immer wenn er die Augen schließe, sehe Weingartens OB-Kandidat Gerrit Elser das Auto auf sich zukommen. Körperlich sind er und seine Frau aber wieder auf dem Weg der Besserung. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Er leide auch unter entsprechenden Symptomen, habe Fieber und Schüttelfrost und hüte das Bett, so Elser. Den Wahlkampf muss er vorerst ruhen lassen, obwohl der jetzt in die letzte Woche geht.

Es ist nicht der erste Rückschlag. Elser war vor zehn Tagen in einem Autounfall verletzt worden. Er und seine Frau mussten für kurze Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Hier finden Sie mehr Infos, was die Infektion für Elsers Wahlkampf bedeutet.

++ Selbstversuch deckt Mängel für Fahrradfahrer in Bad Waldsee auf

Wie leicht lässt es sich in der Region vom Auto auf das Fahrrad umsteigen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Probe aufs Exempel gemacht. Volontär Paul Martin (mit dem Auto) und Redaktionsleiter Wolfgang Heyer (mit dem Fahrrad, kein E-Bike) sind gleichzeitig drei Strecken abgefahren.

Gute Stimmung beim Start des Experiments: Paul Martin und Wolfgang Heyer haben Bad Waldsee mit dem Auto und dem Fahrrad durchkreuzt. (Foto: pama)

Das Fazit ist gespalten. Zum einen hat die Stadt Nachholbedarf bei der Fahrradfreundlichkeit, das hebt Wolfgang Heyer auch nochmal in einem Kommentar hervor.

Gleichzeitig kommt man mit dem Auto in Bad Waldsee schnell, sicher, trocken und ohne Anstrengungen von A nach B. Wie der Selbstversuch ablief und welche Tipps die zwei Redakteure haben, lesen Sie hier.

++ Temperatur-Anstieg von 1,5 Grad ist im Schussental schon Realität

Im Schussental sind die Temperaturen in Folge der Klimaerhitzung stärker angestiegen als im weltweiten Durchschnitt. Das liegt unter anderem an der besonderen Topografie.

Auswirkungen auf unsere Gesundheit können die Folge sein. Das Schussental hat der Bioklimakarte zufolge, die den Zeitraum von 1981 bis 2010 betrachtet, pro Jahr 12 bis 15 Tage pro Jahr mit Wärmebelastung für den menschlichen Körper. Das heißt, dass an diesen Tagen die gefühlte Temperatur über 32 Grad liegt.

Hohe Temperaturen haben auch Auswirkungen auf die Gesundheit – ein Experte des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung erklärt, wovon der Hitzestress abhängt, der auf den Körper wirkt. (Foto: Achivs: Sven Hoppe/dpa; Marcus Führer/dpa; Sebastian Kahnert/dpa; Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Auch entlang des Bodensees ist auf der Bioklimakarte diese Wärmebelastung zu erkennen. Anders auf den Anhöhen östlich und westlich des Schussentals, aber auch im nördlich angrenzenden Umland: Dort wurden nur 7 bis 11 Tage pro Jahr mit Wärmebelastung festgestellt.

Worauf der besondere Temperatur-Anstieg im Schussental außerdem Auswirkungen hat, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de.