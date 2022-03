Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Sechster Kandidat für die OB-Wahl in Weingarten

Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am 10. März hat ein weiterer Kandidat seine Unterlagen bei der Weingartener Stadtverwaltung eingereicht. Christian Binder will sich am 3. April zur Wahl stellen und Oberbürgermeister von Weingarten werden.

Christian Binder hat als sechster Kandidat seinen Hut in den Ringe geworfen. Die Wahl findet am 3. April statt. (Foto: privat)

Der 44 Jahre alte Elektronikingenieur lebt seit 24 Jahren in Weingarten. Er hat in Weingarten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) studiert und arbeitet zurzeit in der Qualitätsvorausplanung. Binder ist verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn und eine achtjährige Tochter.

Der 44-Jährige ist Mitglied im Weingartener Kulturverein„alibi“, der sich als Sprachrohr zwischen Studenten, städtischen Institutionen und Hochschulen versteht. Mehr über die Ziele Binders erfahren Sie hier.

++ 40 Jahre nach dem Brand des Ravensburgers Frauentors

Auch 40 Jahre später bleibt der 14. März 1982 als einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der Ravensburger Feuerwehr in Erinnerung. Die Brandkatastrophe im historischen Frauentorturm gehört längst zum kollektiven Gedächtnis der Stadt.

Drei Männer starben damals im Einsatz unter tonnenschweren Gesteinsbrocken. Tragisch: Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gelöscht.

Der Brand am Ravensburger Frauentor vor 35 Jahren kostete drei Menschen das Leben. (Foto: Archiv)

Es war ein kalter Sonntagmorgen, als ein Taxifahrer kurz vor 5 Uhr die Polizei verständigte, weil Flammen aus dem 38 Meter hohen Turm des Frauentors schossen. Das Feuer schlug aus der Turmkrone, eine riesige Rauchwolke zog Richtung Bauhütte, in der damals noch die Stadtbücherei untergebracht war.

Das Innere des Tores war ein Flammenmeer. Was man inzwischen über die mögliche Ursache der Brandkatastrophe weiß, erfahren Sie hier.

++ Welche Lebensmittel gut für das Klima sind

Für fast alles kann der individuelle CO2-Fußabdruck berechnet werden: die Urlaubsreise, neue Schuhe oder auch die warme Dusche. Und auch Lebensmittel haben einen CO2-Fußabdruck, beeinflussen das Klima unterschiedlich.

Im Rahmen der Serie „Unser Klima“ wirft die „Schwäbische Zeitung“ einen Blick darauf, wie Verbraucher mit ihrer Einkaufsentscheidung etwas für den Klimaschutz tun können – und wie leicht oder schwer es ihnen dabei die Leutkircher Supermärkte und Discounter machen.

Saisonal und regional: Dass diese beiden Punkte mit den größten Einfluss auf die Klimabilanz von Lebensmittel haben, liegt auf der Hand. Nicht ganz so einfach ist die Antwort auf die Frage, ob es mit Blick auf das Klima besser ist, im Laden gezielt nach Bioprodukten zu greifen. Mehr zum Thema gibt es zur Mittagszeit auf Schwäbische.de.