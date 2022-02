Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Neuer Corona-Impfstoff bald verfügbar

Die ersten Novavax-Dosen sind in Baden-Württemberg angekommen. Wann und wie viele Dosen eines weiteren Hoffnungsträgers unter den Vakzinen im Landkreis ankommen wird, ist noch ungewiss. Doch schon bald sollen erste Termine buchbar sein.

Wie es um die Nachfrage nach dem Impfstoff im Landkreis bestellt ist und was den Unterschied von Novavax im Vergleich zu den bisher verfügbaren Vakzinen ausmacht, lesen Sie heute hier.

++ Städte und Gemeinden zeigen Solidarität mit der Ukraine

Mehrere Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg haben am Wochenende ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt und ein Zeichen gegen den Krieg dort gesetzt.

In Ravensburg wurde der Blaserturm in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt. Außerdem bereitet sich die Stadtverwaltung bereits an der Aufnahme von Flüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetrepublik.

Seit Samstagabend leuchtet der Blaserturm in den ukrainischen Nationalfarben. (Foto: Philipp Richter)

Auch das Bad Waldseer Rathaus erstrahlt seit Samstagabend blau-gelb. Viele Waldseer haben auf dieses Zeichen der Solidarität bereits positiv reagiert und die Stadtverwaltung nicht nur in den sozialen Netzwerken dafür gelobt.

In Leutkirch wurde eine blau-gelbe Fahne am Rathaus gehisst, um die Solidarität der Stadt mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken.

++ So läuft es in Wangen mit den neuen Parkgebühren

Ob Jahresparkvignette oder Parkticket aus dem Automaten: Seit dem Jahreswechsel kosten beinahe alle Parkplätze in Wangen Geld – mit Ausnahme des P18 und der Park & Ride-Plätze an der Zeppelinstraße.

Dass Parken jetzt auch in Wangen etwas kostet, finden diese Stadtbesucherinnen aus Vogt nicht schlimm. Sie würden allerdings lieber hinterher bezahlen, wie im Parkhaus. (Foto: Paulina Stumm)

Damit bewirtschaftet die Stadt nun insgesamt rund 1600 Parkplätze, sofern sie nicht gerade gesperrt sind, etwa wegen Bauarbeiten. "Schwäbische.de" hat sich nach Reaktionen auf und Erfahrungen mit der neue Gebührenordnung umgehört und berichtet im Laufe des Tages.