Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

++ Wie vier Ravensburger die Pandemie erlebt haben

„Zurück in die Zukunft“ lautete das Motto eines „Stadtgesprächs“ der Ravensburger CDU, durch das wohl so etwas wie einen Schlussstrich unter die Corona-Pandemie gesetzt und etwas Aufbruchstimmung für die Zukunft verbreitet werden sollte.

Weniger als 40 Menschen trauten sich in den eigens gemieteten „Bärengarten“, um dort ohne Masken bei einem Weißwurstessen vier Vorträgen von Persönlichkeiten zu lauschen, die das Pandemiegeschehen aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben. Wie eine Krankenschwester, eine Lehrerin, ein Händler und ein Polizist die Pandemie bislang erlebt haben, lesen Sie heute hier.

++ Plätzler feiern im Freien

Es war empfindlich kühl am Samstagabend. Doch davon haben sich die Narren in Weingarten nicht abhalten lassen. Ausgelassen feierten sie den ersten Höhepunkt in der diesjährigen Fasnet: den Plätzlerball im Schlösslehof.

Gute Laune beim ersten Plätzlerball unter Freiem Himmel. Sechs Grad Außentemperatur hielten die Narren nicht davon ab, ihr Brauchtum im Schlösslehof in Weingarten zu feiern. (Foto: Elke Obser)

„Bevor sichs der Kretsche dreimal überlegt, haben wir unseren Ball ins Freie verlegt“, reimte Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser in Anspielung an den „Schunkelkurs“ des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten, was denn nun an Fasnet erlaubt sei oder nicht. Einen ausführlichen Bericht mit Bildern lesen Sie heute hier.

++ Verkehrssituation an der Leutkircher Mohrenkreuzung bleibt unbefriedigend

Die Brücke an der Leutkircher Mohrenkreuzung wird frühestens 2023 neu gebaut. Das erklärte kürzlich das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP).

Die Brücke an der Leutkircher Mohrenkreuzung wird frühestens 2023 neu gebaut. Erst dann wird auch die Ampelanlage optimiert. (Foto: Archiv: MIL)

Was das für die im Jahr 2022 geplante Optimierung der dortigen Ampelanlage, mit der der Verkehrsfluss an dieser Stelle verbessert werden soll, bedeutet und wie die Stadtverwaltung ihr Vorgehen begründet, lesen Sie heute hier.

++ Neue Mieter für Argencenter in Wangen gesucht

Der Fastfood-Riese Subway und und der Modehändler S. Oliver haben zum Jahreswechsel geschlossen, jetzt ist auch der Drogeriemarkt Rossmann aus dem Argencenter in Wangen ausgezogen. Welche Konsequenzen das für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter der Drogeriekette hat und wie sich der Besitzer des Gebäudes die Neuvermietung der Flächen vorstellt, lesen Sie noch heute auf Schwäbsiche.de