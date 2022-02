Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Messerattacke in Leutkircher Asylheim führt Bewohner vor Gericht

Ein Mann soll im September 2021 in einer Leutkircher Unterkunft seinen Zimmerkollegen angegriffen haben. Nun ist der Fal am Amtsgericht verhandelt worden.

Dem Geflüchteten aus Nigeria vorgeworfen, am Morgen des 20. Septembers 2021 seinen Zimmernachbarn in einer Leutkircher Asylunterkunft mit einem Messer angegriffen zu haben. Hier lesen Sie, zu welcher Strafe er verurteilt worden ist.

++ Nur wenige Wirte im Kreis Ravensburg nutzen Mehrweggeschirr

Wenn Essen geliefert wird, bleibt immer was übrig, selbst wenn man das Menü bis auf den letzten Krümel verputzt hat: einiges an Müll wie Alu-Schalen oder Styroporboxen. Weil das nicht zur Strategie des Landkreises passt, Abfall zu vermeiden, bevor er anfällt, gibt es schon seit einigen Monaten ein Förderprogramm.

Im Gasthaus Mohren in Ravensburg werden schon die Mehrwegschüsseln des Anbieters Vytal ausgegeben – ein System, das der Landkreis derzeit fördert. (Foto: Elke Obser; Vytal; Lena Müssigmann)

Der Landkreis stellt jedem Gastronomen ein Startguthaben zur Verfügung, der sich einem einheitlichen Mehrweg-System anschließt. Doch trotz finanzieller Förderung zeigten nur wenige Wirte Interesse. Hier berichtet eine Wirtin von ihren Erfahrungen.

++ Keine Chance auf einen Bauplatz

Wer schon lange auf der Suche nach einem Bauplatz in Ravensburg ist, hat Ende Februar die Chance: Dann beginnt die Vergabe im neuen Baugebiet in Schmalegg. 21 Bauplätze werden dort an Privatpersonen vergeben, die Zahl der Interessenten an Baugrund in Ravensburg liegt bei über 1000.

Etliche Interessenten werden zunächst in Schmalegg und vielleicht auch in den weiteren Baugebieten leer ausgehen. Manchem Bauwilligen ist der Optimismus längst abhanden gekommen. Ein 38-Jähriger erzählt seine Geschichte. Diese gibt es am Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Felderhaldetunnel wird 2022 fünfmal gesperrt

Der Felderhaldetunnel bei Isny ist im Verlauf der Bundesstraße 12 zwischen Kempten und dem Bodensee ein potenzielles Nadelöhr, wenn Bauarbeiten oder Feuerwehrübungen anstehen.

Mindestens fünfmal wird der Felderhaldetunnel dieses Jahr gesperrt. (Foto: Archiv: Tobias Schumacher)

Das Straßenbauamt und die Stadtverwaltung haben nun eine vorläufige Terminübersicht der Sperrungen 2022 bekannt gegeben. Welche Arbeiten anstehen, lesen sie ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.