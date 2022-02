Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Die Familie des Naziverbrechers Josef Bühler

Ein Sohn der Stadt Waldsee, der Bäckersohn Dr. Josef Bühler aus dem Entenmoos, ist als Nazi-Verbrecher und maßgeblicher Teilnehmer der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, bei der die Deportation aller europäischen Juden zur Vernichtung in den Osten beschlossen wurde, für viele Gräueltaten verantwortlich gewesen.

Der 1904 geborene Josef Bühler entstammte einer gutbürgerlichen katholischen Familie. Seine Eltern betrieben eine Bäckerei in Waldsee und hatten insgesamt acht Kinder, davon sechs Jungen. Wie ein Blick auf seine Herkunftsfamilie zeigt, hatten viele von ihnen höhergestellte Berufe, für die damalige Zeit eher ungewöhnlich. Was über die Familie bekannt ist, lesen Sie heute hier.

++ Kreistag lehnt Tempo 30-Vorstoß ab

Anfang der Woche überraschte die Kreistagsfraktion der Grünen mit einem Antrag. Die Botschaft: flächendeckend Tempo 30 innerorts im ganzen Landkreis. Genauer forderten die Grünen, der Landrat und seine Verwaltung sollten in einen „aktiven Dialog“ für Tempo 30 als zulässige Höchstgeschwindigkeit in allen Städten und Gemeinden eintreten.

Tempo 30 rette Leben, verbessere die Lebensqualität und bringe Menschen dazu auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, so die Begründung. Was die anderen Fraktionen im Kreistag zu dieser Idee sagen und wie die Grünen ihr Anliegen weiter verfolgen wollen, lesen Sie heute hier.

++ Was ein Biosphärengebiet für die Region bedeutet

Die Landesregierung will es auf den Weg bringen: das Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben. Doch die anfängliche Euphorie schwand zunehmend und Ängste und Sorgen machten sich breit. Kritik kam vor allem aus der Forst- und Landwirtschaft.

Das Wurzacher Ried könnte Teil eines Biosphärengebiets in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu werden. (Foto: SZ)

Auf diese Kritik antworteten der Grünen-Landtagsabgeordnete und Großschutzgebiets-Experte Dr. Markus Rösler sowie Michael Geier, Leiter des Biosphärenreservates Bayerische Rhön auf Einladung der Wangener Wahlkreisabgeordneten Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen) bei einer Online-Fragestunde. Sie berichteten von ihren Erfahrungen und stellten vor, was ein Biosphärengebiet für die Region bedeuten könnte. Mehr zum Thema lesen Sie noch heute Vormittag auf Schwäbische.de

++ Wohin gehen Leutkircher zum einkaufen?

Zum Einkaufen würden viele Leutkircher nach Memmingen oder Kempten fahren, ein großer Teil der hiesigen Kaufkraft fließe dorthin ab – so begründete der Geschäftsführer von Euronics die anstehende Schließung der Filiale in den Bahnhofsarkaden. Wird in Leutkirch also auffällig wenig Kaufkraft an den örtlichen Einzelhandel gebunden? Die „Schwäbische Zeitung“ ist dieser Frage nachgegangen, die Antworten lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de