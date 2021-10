Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Das Weingartener Feuerwehrgerätehaus ist auf einem guten Weg

In der Vergangenheit hat das Feuerwehrgerätehaus eher unerfreuliche Schlagzeilen verursacht. Die kalkulierten Kosten von anfangs 4,5 Millionen stiegen auf mehr als das Doppelte. Schuld daran waren die instabile Hanglage und nicht kalkulierte Nebenkosten. HIER lesen Sie mehr über des Projekt.

Nun gibt es seit Langem wieder gute Nachrichten: Im Gemeinderat wurde über das Großprojekt diskutiert, die Fertigstellung wird immer greifbarer. Mehr zum aktuellen Stand der Arbeiten lesen Sie im Laufe des Tages auf Schwäbische.de.

++ Erwin Hymer Museum feiert zehnjähriges Jubiläum mit neuer Ausstellung

Am 27. Oktober 2011 ging der Traum des Museumsgründers und Stifters Erwin Hymer in Erfüllung: Sein Museum in Bad Waldsee eröffnete. Das Erwin Hymer Museum feiert ab Ende dieser Woche das zehnjährige Jubiläum mit dem neuen Ausstellungsprogramm „Eriba Touring - Anhänger mit Reisefieber“ - eine Reise voller Träume und Abenteuer zu den Anfängen Erwin Hymers.

Wohnwagen mit Abenteuer-Status: Auf dieser historischen Hymer-Werbeaufnahme, die in der afrikanischen Wüste entstand, ist ein Citroen DS mit dem Eriba „Troll-O“-Caravan von 1966 zu sehen. (Foto: Hymer/Erwin-Hymer-Museum)

Mehr Informationen über den neuen Streifzug durch die Geschichte der Eriba-Touring-Wohnwagen von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart finden Sie HIER.

++ Zwei junge Handwerker mischen Schreinerei in Beuren auf

Mit der Übernahme eines Großteils der Werkstatt der Schreinerei Albrecht in Beuren haben sich die beiden Schreiner Florian Sinz und Dominik Haas einen Traum erfüllt. Sie erweitern damit das Angebot des alteingesessenen Holzbaubetriebs.

Die beiden jungen Schreiner, Dominik Haas aus Roggenzell, der in Wangen wohnt, und der Röthenbacher Florian Sinz, ursprünglich aus Weiler, waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Wirkungskreis im Isnyer Ortsteil Beuren fündig geworden: Im alteingesessenen Holzbaubetrieb von Hubert Albrecht mieteten sie eine 600 Quadratmeter große Werkstatt an, statteten sie mit modernsten Bearbeitungsmaschinen sowie 3-D-Planungstechnik aus und nannten sich „Holzquadrat“.

Florian Sinz (links) und Dominik Haas vor ihrem schon gut gefüllten Holzlager. (Foto: Jeanette Löschberger)

Das bietet Synergien für junge wie alte Handwerker und Kunden: Eine komplette Angebotspalette von Möbeln, Küchen- oder Inneneinrichtung bis hin zum kompletten Innenausbau.

Die ganze Geschichte der Generationen übergreifenden Kooperation lesen Sie HIER.

++ Eintritt ins Flappachbad wird teurer

Jetzt ist es beschlossene Sache: Zum 1. Januar 2022 sollen die Eintrittspreise in den Ravensburger Bädern steigen. Im Ravensburger Hallenbad wie auch im Flappachbad soll der Einzeleintritt 4 Euro kosten, bislang 3,70 Euro. Die beliebte Saisonkarte fürs Flappachbad wird es für 53 Euro (bislang 50 Euro) geben, die Saisonfamilienkarte soll 100 statt 94 Euro kosten.

Der Eintritt ins Flappachbad wird künftig vier Euro kosten. (Foto: Archiv: Siegfried Heiss)

Die Erhöhung war eigentlich schon für den 1. Januar 2021 geplant, wurde coronabedingt aber auf den 1. Januar 2022 verschoben. Laut dem Ausschuss für die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wurde in den vergangenen Jahren ins Bad investiert, zum Beispiel wurde das Eltern-Kind-Becken neu gestaltet. Es sei eine „maßvolle“ Preiserhöhung, die gerechtfertigt sei. Mehr darüber lesen Sie heute auf Schwäbische.de.