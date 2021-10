Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Hoher politischer Besuch in Bad Wurzach

Regierungspräsident Klaus Tappeser besucht heute Bad Wurzach. Er besichtigt den sanierten Maria Rosengarten und lässt sich über den generalüberholten Kurbetrieb informieren. Seit Mai 2020 ist Björn Kliem Chefarzt des Bad Wurzacher Kurbetriebs, im August hat er Schwäbische.de in einem Interview das neue Fünf-Säulen-Konzept erklärt und weitere Fragen beantwortet. Das Interview mit Björn Kliem finden Sie HIER.

Klaus Tappeser besucht außerdem die Fläche des geplanten Sanierungsgebietes Bad Wurzach-West. Das Land Baden-Württemberg steuert diesem Projekt 1,2 Millionen Euro bei.

++ Gewerbesteuer-Rekorde mitten in der Pandemie

Es ist ein schwindelerregender Rekord inmitten der Krise und schwer nachzuvollziehen. Vor zwei Wochen gab Oberbürgermeister Daniel Rapp bekannt, dass die Stadt Ravensburg in diesem Jahr mit 70 Millionen Euro Einnahmen durch die Gewerbesteuer rechnet. Ursprünglich hatte der Kämmerer mit 40 Millionen kalkuliert, zum Vergleich: In den fetten Jahren vor der Pandemie gingen rund 52 Millionen in der Stadtkasse ein.

Den Geldsegen will der Oberbürgermeister zu einem Großteil dafür nutzen, um in die "Attraktivität der Innenstadt" zu investieren. Das gab er bei der Hauptversammlung des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg Mitte des Monats bekannt. HIER lesen Sie mehr.

Doch nicht nur Ravensburg legt zu, auch andere Städte wie Wangen oder Lindau verkünden mitten in der Pandemie Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer. Redakteurin Lena Müssigmann ist dem ungewöhnlichen Phänomen auf den Grund gegangen. Heute Abend lesen Sie mehr auf Schwäbische.de.

++ Sanierung der St. Martinskirche in Wangen ist fast abgeschlossen

Nach 34 Monaten Bauzeit und mit 3,5 Millionen Euro Kosten neigen sich die Sanierungsarbeiten an der Wangener St. Martinskirche dem Ende zu.

Die letzten Arbeiten in der Wangener St. Martinskirche laufen. (Foto: Vera Stiller)

Die Corona-Pandemie und das wechselhafte Wetter stellten die Handwerker vor Herausforderungen, verzögerten die Fertigstellung der Arbeiten aber nicht merklich. Bereits Ende Juni 2020 war die Rede von einer Fertigstellung aller Gewerke im Herbst 2021.

Jetzt steht der Termin für den Einweihungsgottesdienst fest – die Gemeinde erwartet dafür einen besonderen Gast. Mehr darüber lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Bad Waldsee und die Region stehen vor Diskussion über Windkraftanlagen

1000 neue Windräder will die grün-schwarze Landesregierung im Südwesten auf Flächen des Staatswalds bauen und dafür auch einige Bäume abholzen. Laut einer Studie würden sich Flächen rund um Bad Waldsee besonders gut eignen.

Ein geeigneter Standort, der nun bekannt gemacht wurde, liegt nördlich von Bad Waldsee an der Grenze zum Landkreis Biberach. Die Potenzialfläche ist 70 Hektar groß, ungefähr so groß wie 100 Fußballfelder. Hier lesen Sie mehr zur Fläche bei Bad Waldsee.

Die potenzielle Fläche für Windräder bei Bad Waldsee. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht)

Bekanntlich sind Windräder in Bad Waldsee ein heikles Thema. So hatte das Windpark-Projekt im Tannenbühl im Jahr 2017 die Stadt in zwei Lager geteilt und zu emotionalen Diskussionen geführt. Welche Meinungen lösen die neuen Pläne bisher aus? Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne tat auf Anfrage kund, dass sich die Stadt erst noch ausführlich mit dem Standort beschäftigen wolle.

Das größte Potenzialgebiet landesweit sind mehrere Flächen im Altdorfer Wald - hier hält die Landesregierung 1370 Hektar als geeignet für Windkraftanlagen. Was Vogts Bürgermeister zu den Plänen sagt, lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Gemeinderat beschließt Sanierungsgebiet Weststadt

Es war schon so gut wie sicher, gestern Abend hat es der Ravensburger Gemeinderat endgültig beschlossen: Das Sanierungsgebiet Weststadt wird umgesetzt. Der Entscheidung geht eine lange Diskussion voraus. Die sogenannte Agendagruppe Weststadt setzte sich in den vergangenen Monaten gegen eine Umsetzung des Sanierungsgebiets ein.

Das Sanierungsgebiet in der Weststadt ist beschlossen. (Foto: Grafik: SZ)

Die Gruppe hatte der „Schwäbischen Zeitung“ von mangelndem Interesse an einem Sanierungsgebiet in der Weststadt berichtet und diese Aussage mit eigenen Umfrageergebnissen belegt. Die Stadt hingegen verweist auf eine von ihr beauftragte Befragung, die zum gegenteiligen Ergebnis kommt - nämlich, dass das Sanierungsgebiet von Anwohnern durchaus gewollt ist.

Am Ende überwogen für die Räte also die Vorteile des geförderten Projektes. Schwäbische.de hat in diesem Artikel das Projekt genau unter die Lupe genommen.