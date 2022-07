Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ „Amazon Prime Day“: So halten Händler in der Region dagegen

Seit Dienstagmorgen ist die Internetseite des Handelsriesen Amazon voll von hellblau unterlegten Rabatthinweisen. Denn am 12. und 13. Juli ist „Prime Day“ – ein Aktionszeitraum, der exklusiv für registrierte Kunden veranstaltet wird. Währenddessen werden zahlreiche Produkte zu einem reduzierten Preis angeboten.

Für die Händler in der Region ist es eine weitere Aktion, die ihrem Geschäft langfristig schadet. Mit diesen Tricks kämpfen sie dagegen an.

++ Stadt richtet für das Rutenfest Straßensperrungen in Ravensburg ein

Aufgrund der verschiedenen Veranstaltungen des Rutenfestes sind Sperrungen von Straßen und Parkplätzen sowie Busumleitungen erforderlich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden am Freitag, 22. Juli, ab etwa 17.15 Uhr für das Antrommeln am Marienplatz (Beginn um 18 Uhr) der Marienplatz, die Bachstraße und Burgstraße gesperrt sein.

Diese Straßen werden auch für das Antrommeln in der Bachstraße und den „Frohen Auftakt“ am Samstag, 23. Juli, gesperrt. Der Rutengottesdienst findet dieses Jahr in der Evangelischen Stadtkirche statt.

++ Taldorf lehnt Tempo 30 ab

Die Stadt Ravensburg diskutiert wieder über die geplante, auf mehreren Straßen sogar vorgeschriebene Einführung von Tempo 30. Der Ortschaftsrat Taldorf hat sich bereits gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B33 tagsüber ausgesprochen – unter anderem mit der Begründung, gerade rund um Markdorf gebe es wegen dieses Tempolimits in der Ortsdurchfahrt schon genug Staus.

Verkehrte Welt: Jetzt hat der Gemeinderat der Stadt Markdorf beschlossen, die temporeduzierten Strecken entlang dieser Straße noch zu verlängern.

++ Folgen der Flucht bringen auch Helfer ans Limit

Im März wurden erste Geflüchtete aus der Ukraine in Ravensburg aufgenommen, Gastfamilien räumten Zimmer frei, die Hilfsbereitschaft ist seither riesig.

Doch mancher Gastgeber stößt inzwischen an Grenzen: Eine Ravensburger Familie hat miterlebt, wie sich die junge Ukrainerin, die sie aufgenommen hatten, in ihrem Zimmer verkroch, weinte, keine Hilfe mehr annehmen wollte und weitere psychische Auffälligkeiten zeigte.