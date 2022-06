Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Orthopädie und Chirurgie in Bad Waldsee schließen schon im Oktober

Es ist der nächste Tiefschlag für das Waldseer Krankenhaus: Chirurgie und Orthopädie müssen bereits Ende Oktober schließen. Die Katerstimmung in der Kurstadt scheint kaum enden zu wollen.

Ganz überraschend kommen die Abteilungsschließungen im Waldseer Krankenhaus zwar nicht, aber die Verkündigung ist doch sehr früh vonstattengegangen.

In der ersten Beschlussvorlage war dieser Zeitpunkt als spätestes Datum aufgeführt worden. Doch vor der Kreistagssitzung gab es noch etliche Gespräche und in der zweiten Beschlussvorlage, der sogenannten Zuvorlage, war das Datum dann als frühest möglicher Schließungszeitpunkt aufgeführt – allerdings nur für die Innere Medizin.

Die Schließung der Orthopädie und Chirurgie wurde in der ausführlichen, 27 Seiten starken Sitzungsvorlage bereits auf den 31. Oktober dieses Jahres datiert. Und so öffnete der Kreistag mit seinem Beschluss den frühzeitigen Abteilungsschließungen Tür und Tor.

HIER finden Sie den kompletten Artikel. HIER kommentiert Lokalchef Wolfgang Heyer den Vorgang: "OSK fehlt das Fingerspitzengefühl".

++ Aktuell keine Direktverbindung von Ravensburg nach Wien

Es gibt aktuell keine direkte Zugverbindung zwischen Ravensburg und Wien. Bisher fuhr ein Railjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von Frankfurt am Main nach Wien mit Halt in Ravensburg.

Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke im bayerischen Rosenheim kann der Railjet bis zum 3. August dieses Jahres nicht verkehren, bestätigte ein Sprecher der ÖBB. Die Baustelle habe zu Verschiebungen im Fahrplan der ÖBB geführt.

Im Dezember 2021 verkehrte der erste Railjet von Ravensburg nach Wien. (Foto: Siegfried Heiß)

Vom 3. August bis zum 10. Dezember 2022 soll die Verbindung wieder einmal täglich angeboten werden. Nach Angaben der ÖBB fährt der Railjet aber nicht an den Tagen 6., 7., 10. und 15. August 2022.

++ Nur noch wenige tragen beim Einkauf eine Maske

Während etwa in Bussen und Bahnen sowie in Krankenhäusern noch Maskenpflicht gilt, darf im Einzelhandel bereits seit rund zwei Monaten grundsätzlich wieder „oben ohne“ eingekauft werden. Auch alle Leutkircher Supermärkte und Discounter stellen es ihren Kunden frei, ob sie sie beim Einkauf eine Maske tragen. Eine Stichprobe in den Märkten zeigt: Nur noch wenige greifen zur Maske.

Der Discounter Lidl hält sich auf Nachfrage jedoch bedeckt: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu Kundenverhalten grundsätzlich keine Angaben machen“, schreibt Lidl-Sprecherin Melanie Pölter. Susanne Amann, Pressesprecherin von Rewe berichtet, dass trotz der fehlenden Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske, „viele“ Kunden freiwillig eine Maske tragen würden. Mehr zum Thema lesen Sie HIER.

++ Bald startet der OEW-Kultursommer im Kreis Ravensburg

Eine lange Durststrecke von zwei Corona-Jahren mit gewaltigen Einschränkungen liegt hinter den meisten Kulturveranstaltungen, vor allem den sommerlichen Festivals in der Region, die fast alle ehrenamtlich organisiert werden.

Deshalb ist es besonders erfreulich, wenn der seit fünf Jahren vom Landkreis veranstaltete OEW-Kultursommer 2022 zwischen Juni und August wieder mit einem vielseitigen Programm aufwarten kann.

Auf dem Gerüst des Landratsamt-Kreishauses und vor der Ravensburger Turmkulisse werben der Landrat und die Kulturschaffenden und Veranstalterinnen für den OEW-Kultursommer (von links) Maximilian Eiden, Harald Sievers, Veit Hübner, Karin Konrad, Bernd Mayer und Hans-Christian Hauser. (Foto: Dorothee L. Schaefer)

Was gibt es also ab dem 24. Juni zu hören und zu sehen? Es beginnt in der Alten Pfarr in Wolfegg mit Schuberts „Die schöne Müllerin“ mit dem Tiroler Tenor Martin Mitterrutzner, der nicht von Klavier, sondern von dem Gitarristen Martin Wesely begleitet wird.

Am Tag darauf bestreitet das Orchester mit Honeck in der Kirche St. Katharina eine Uraufführung, das Oratorium „Bevor wir schweigen“ mit Brieftexten von Opfern des Naziregimes von Florian Frannek. Wie das Programm ansonsten aussieht, lesen Sie HIER.