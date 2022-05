Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ Eine Woche vor der OSK-Entscheidung

Wie sieht die Zukunft der Oberschwabenklinik (OSK) aus? Für einige Kreisräte sind Veränderungen unausweichlich, andere kämpfen für den Erhalt aller Leistungen. Am Montagabend fand eine außerordentliche Sitzung des Kreistages statt. Eine Gelegenheit, über die am Wochenende erschienene Vorlage der Kreisverwaltung zu debattieren.

Viele Kreisräte lassen sich noch nicht wirklich in die Karten schauen – andere bäumten sich auf. Ein Überblick über die fünf wichtigsten Erkenntnisse der Debatte zeichnet die aktuelle Situation ab. Beispielsweise wird die Auseinandersetzung sachlicher, nur noch wenige kämpfen für den Erhalt der Klinik Bad Waldsee. Doch es gibt noch eine Gruppe von Kreisräten, die sich gegen die Pläne aufbäumen.

Alle Erkenntnisse, ausführlich erklärt, finden Sie HIER.

++ Wohnhaus in Weingarten brennt

Großeinsatz für die Feuerwehren im Schussental am Dienstagabend. Gegen 18.30 Uhr wurde ein Brand im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in der Tobelstraße in Weingarten gemeldet.

In Weingarten brennt ein Dachstuhl in der Tobelstraße. (Foto: David Pichler)

Angehörige der Feuerwehr, die in der Nähe des Brandortes wohnen, konnten vier Bewohner des Hauses schon vor Eintreffen des schweren Geräts mit einer privaten Leiter aus dem Gebäude retten. Die Bewohner blieben unverletzt, zwei Feuerwehrmänner mussten ins Krankenhaus. Alles zum Brand lesen Sie HIER.

++ Erste Infos zu Windrädern im Altdorfer Wald

Im Altdorfer Wald soll ein großer Windpark entstehen. Der landeseigene Forstbetrieb Forst BW hatte hierfür eine Potenzialfläche von 1340 Hektar ausgeschrieben. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben den Zuschlag bekommen und beginnen jetzt mit den Planungen für den Bau von Windrädern.

Das Projekt hat in der Bevölkerung und bei Lokalpolitikern viele Fragen und teilweise auch Bedenken ausgelöst. Bei einer Info-Veranstaltung in Vogt sind Anwohner, Planer und Bürgerinitiativen am Montagabend ins Gespräch gekommen.

Info_Windkraft_Altdorfer_Wald_628d073fc91de.jpg

Unter anderem wurde bekannt, dass das Projekt-Team Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm damit rechnet, dass sich im Altdorfer Wald ab dem Jahr 2029 tatsächlich Windräder drehen. Außerdem nannten sie eine Anzahl an Windrädern, die entstehen sollen: und zwar mindestens 35. Wie mit den Bäumen umgegangen werden soll und weitere Infos von der Veranstaltungn lesen Sie HIER.

++ Weiter Diskussionen um Parkplätze in Ravensburg

Das Parken in Ravensburg wird ab dem nächsten Jahr an vielen Stellen teurer. Von Januar an können Autofahrer ihren Wagen dann auch in den Altstadtgassen nicht mehr wie bisher günstiger abstellen als in der Marienplatzgarage.

Konkret wird das Parken in der zentralen Geschäftszone ab Januar einen Euro je angefangene halbe Stunde kosten. 2024 erhöht sich der Tarif auf 1,20 Euro, ein Jahr später dann auf 1,50 Euro.

Vielen Gemeinderäten ist das aber zu viel. Jürgen Hutterer von den „Bürgern für Ravensburg“ sagte: „Nach einem schönen Einkaufstag werden so 12 bis 18 Euro für das Parken fällig. Was bei den Leuten von Ravensburg hängen bleibt, ist dann der letzte Eindruck am Automaten.“ Alles zur Diskussion lesen Sie HIER.