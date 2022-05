Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Exklusive Einblicke ins Ravensburger Luxushotel Kaiserhof

Hinter der Tür mit der Nummer 304 liegt das Lieblingszimmer des Hotelbesitzers Hermann Müller. Das Besondere daran: Das Bett kann durch verglaste Schiebetüren vom Sitzbereich im Wohnzimmer abgegrenzt werden – ein Zimmer im Zimmer sozusagen.

Müller hat sich viele Hotels angeschaut und Inspiration gesammelt, um seinen Kaiserhof in Ravensburg zu gestalten. Die umfassende Sanierung des Gebäudes lief deutlich länger als erwartet und trotzdem bereut Müller nicht, das Mammutprojekt gewagt zu haben.

Ab 1. Juni können dort offiziell die ersten Gäste übernachten. Vorab gibt Müller der „Schwäbischen Zeitung“ einen exklusiven Einblick.

++ Angeklagter im Weingartener Missbrauchsprozess wird freigesprochen

Das Landgericht Ravensburg hat einen 53-Jährigen aus Weingarten vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, sich Ende April des vergangenen Jahres an seiner damals zehnjährigen leiblichen Tochter vergangen zu haben.

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten für den Angeklagten. Der Verteidiger hatte einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert.

++ Mehr als 100.000 Corona-Fälle im Kreis Ravensburg

Seit Beginn der Pandemie sind bei Bewohnern des Landkreises Ravensburg mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus offiziell nachgewiesen worden.

Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg am Dienstag erstmals über diese Marke auf genau 100.100, wie aus einer Meldung des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg hervorgeht. Am Vortag waren es noch 99.893 Fälle gewesen.

++ Betriebsräte befürchten Kündigungswelle wegen drohender Klinikschließungen

Ende Mai soll der Kreistag entscheiden, wie es mit den einzelnen Standorten der Oberschwabenklinik (OSK) weitergeht. Soll das Krankenhaus in Bad Waldsee geschlossen werden? Sollen am Westallgäu-Klinikum in Wangen Geburtshilfe und Gynäkologie wegfallen?

Nun meldet sich ein Bündnis von Betriebs- und Personalräten aus dem Klinikverbund-Oberschwaben (BR-KVO) zu Wort. Dieses fordert, dass „die Krankenhäuser in der Region Bodensee-Oberschwaben mit ihren guten regionalen Strukturen“ erhalten bleiben.