Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Kein Krankenhaus mehr in Waldsee und keine Geburtshilfe in Wangen

Eine Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee, der Wegfall von Gynäkologie und Geburtshilfe sowie in Teilen auch der Grund- und Regelversorgung in Wangen: Das sind die wesentlichsten Eckpunkte des am Dienstag dem Ravensburger Kreistag vorgelegten Gutachtens des Hamburger BAB-Instituts zur künftigen Struktur der Oberschwabenklinik (OSK).

Eine Entscheidung dazu fiel bei der Sitzung in Schlier-Wetzisreute noch nicht. Diese steht voraussichtlich am 30. Mai an.

++ Das Ravensburger Rutenfest 2022 wird verfilmt

Das Ravensburger Rutenfest 2022 wird etwas Besonderes. Nicht zuletzt, weil die Menschen in dieser Stadt danach hungern, nach der coronabedingten Pause endlich wieder groß feiern zu dürfen. Das ist ein guter Grund, aus dem Heimatfest in diesem Jahr einen Film zu machen. Tim Füssinger und Janis Gornik tun es.

„Es gibt schon einige Filme über das Rutenfest“, sagt Janis Gornik ganz bescheiden. „Aber nach zwei Jahren Zwangspause wollen wir einfach das Wiederaufleben der Tradition filmisch dokumentieren.“

++ SEK-Einsatz in Baienfurt

Zu einem größeren Einsatz der Spezialeinsatzkräfte der Polizei auf einem Hofgut bei Niederbiegen ist es späten Dienstag gekommen. Ein Anwohner hatte gegen 11 Uhr der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass er soeben von seinem Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden sei.

Dem Anrufer war es gelungen, sich in einen Anbau zu flüchten, der Aggressor hatte sich wieder in sein Wohnhaus zurückgezogen.

++ Abstimmen, welcher der schönste Maibaum der Region ist

Leserinnen und Leser aus Oberschwaben und dem Allgäu haben uns die schönsten Fotos ihrer liebsten Maibäume geschickt.

Collage_Maibaeume_6271019d8927a.jpg

Doch welcher ist der schönste? Ab 12 Uhr gibt es das derzeitige Ranking auf Schwäbische.de.