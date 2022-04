Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Tote Kälber im Wald: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nur rund eine Woche lag zwischen dem Fund der beiden toten Kälber, die Ende März in einem Wald bei Arnach und dann Anfang April in einem bei Reichenhofen entdeckt wurden.

++ Warum Ravensburgs CDU beim Streit um Parkgebühren scheiterte

Soll das Parken auf zwei städtischen Parkplätzen auf der Kuppelnau Geld kosten? Die CDU war dagegen, konnte sich aber im Gemeinderat nicht durchsetzen. Bevor die Frage in einer engen Abstimmung entschieden war, stritten die Ravensburger Stadträte über Grundsätzliches – und warfen sich gegenseitig Ideologie und Populismus vor.

++ Studentinnen und Studenten demonstrieren für mehr Selbstbestimmtheit

Rund 450 Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) und der Pädagogischen Hochschule (PH) demonstrierten am Dienstag unter dem Motto „Kultur definiert jede Generation für sich selbst“ für die Schaffung von öffentlichen Orten, an denen die Jugend Weingartens wieder zusammenkommen kann.

Der AStA und das StuPa hatten im Vorfeld der Demo kritisiert, dass die Stadt Weingarten zu wenig mit den Studierenden zusammenarbeite. Entscheidungen, wie die Aufstellung der Benutzerregeln des Mensaparks oder des Basilika-Vorplatzes, habe die Stadt zusammen mit der Polizei und dem Land – aber ohne die Studierenden gefällt, erklärte Marlon Stawinoga, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der PH.

Studierende in Weingarten sind sich einig: Es fehlt an öffentlichen Plätzen für junge Menschen. Dafür gingen Hunderte von ihnen heute auf die Straße. Mit dabei war auch der künftige Oberbürgermeister Moll.

Die Forderungen reichen noch weiter: Die Studierenden möchten einen besseren Zugang zu Sportplätzen in Weingarten. Auch eine Diskothek für junge Menschen würde seitdem ersatzlosen Abriss der Havanna-Bar fehlen.

Die Stadtverwaltung in Weingarten reagierte auf die Kritik und gab an, dass sie seit drei Monaten intensiv am Thema Studenten arbeite. Im Dezember 2021 wurde mit der kommunalen Hochschulbeauftragten Ann-Cathrin Doelzer eine neue Stelle geschaffen. Sie stehe in ständigem Austausch mit Studierendenvertretern.

++ Mädchentrommlergruppe hat sich einen Namen gegeben

16 junge Frauen machen in der ersten Ravensburger Mädchentrommlergruppe mit, angeschoben durch das Engagement von Amy Grubert und Dila Tütünci. Und sie haben jetzt auch einen Namen. „Wir hatten verschiedene Ideen, letztlich gab es einen Kreativworkshop für die Namenssuche“, sagt Amy Grubert. Ziel sei gewesen, einen Namen für die Gruppe zu finden, der „genderneutral“ sei.

Amy Grubert (links) und Dila Tütünci haben die erste Ravensburger Mädchentrommlergruppe am Rutenfest initiiert. (Foto: Bernd Adler)

