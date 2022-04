Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Professorin der RWU warnt: Geflüchtete Ukrainerinnen landen in den Fängen von Zuhältern

Die Polizei warnt aus der Ukraine flüchtende Frauen vor Zuhältern, die als Helfer getarnt sind. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier befürchtet Fälle, in denen Menschenhändler traumatisierte Frauen an deutschen Bahnhöfen abgreifen, ihnen die Pässe abnehmen und zur Prostitution zwingen.

Prof. Dr. Julia Wege lehrt an der RWU. (Foto: Julia Wege)

Dieses Phänomen sei alt und bekannt, sagt Julia Wege. Die Professorin lehrt neu an der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten und forscht seit vielen Jahren zum Thema Prostitution. Wie sie die Situation in der Region einschätzt, lesen Sie hier:

++ Jugendliche wollen nicht an den Rand der Gesellschaft

Nachdem Schülerräte und Gemeinderäte am Montagabend stundenlang darüber diskutiert haben, wo Jugendliche in der Stadt feiern können, war am Ende nur eines klar: Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Denn der Kern des Problems ist: So sehr Stadt und Stadträte den jungen Leuten entgegen kommen wollen – die möchten lange, laut und ohne Aufsicht Party machen. Und zwar an Orten, die sie sich selbst aussuchen – nicht an welchen, die ihnen offiziell zur Verfügung gestellt werden:

++ Ravensburger Schüler versammeln sich für den Frieden

Rund 450 Menschen haben am Dienstagabend an einer Friedenskundgebung in der Ravensburger Innenstadt teilgenommen.

Rund 450 Ravensburgerinnen und Ravensburger haben sich am Dienstagabend für den Frieden versammelt. (Foto: Siegfried Heiß)

Unter dem Motto „Ein Licht für Frieden und Solidarität mit Menschen in Kriegsgebieten“ hatte der Schülerrat Ravensburg gemeinsam mit den Schülermitverantwortungen der Ravensburger Schulen sowie dem Verein Vielfalt im Schussental für ein starkes Zeichen gegen Krieg und für Frieden auf der Welt geworben:

++ Neue Mädchentrommlergruppe läuft beim Rutenfestzug mit

Inzwischen steht fest, dass die neuen Mädchentrommlergruppe beim Festzug am Rutenmontag mitläuft. In der gemeinsamen Sitzung von Schüler- und Gemeinderat informierten die zwei 17-jährigen Gründerinnen der Gruppe, Dila Tütünci und Amy Gruber, über den Stand der Dinge.

Was sie dabei über Proben, Musik, Isstrumente und Gewandung berichtet haben, lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de