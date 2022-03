Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Neue Regel für Neubaugebiete: Mehr Menschen müssen auf einen Hektar

Mehr Menschen ziehen in die Region, wo Kommunen immer mehr Schwierigkeiten haben, neuen Wohnraum zu erschließen. Gleichzeitig nähern sich Häuser- und Grundstückspreise denen der Metropolen an.

Um die verbleibende Fläche effizient und sozial zu nutzen, sind Kommunen seit diesem Jahr verpflichtet, dichter zu bauen. Neue Einfamilienhäuser werden damit wohl auch im ländlichen Kreis Ravensburg zur Ausnahme.

In der Stadt Ravensburg müssen Neubaugebiete in Zukunft mindestens 95 Menschen pro Hektar Platz bieten. In mittelgroßen Städten wie Bad Waldsee je nach Bauort um die 70 Menschen. In kleinen Gemeinden wie Aitrach sind es 45 Personen pro Hektar. Zum Vergleich: Diese neuen Richtwerte liegen jeweils um die 30 bis 40 Prozent über der aktuellen Wohndichte. Was das für Kommunen bedeutet und wo noch ein ganz anderes Problem schlummert, lesen Sie HIER.

++ In Leutkirch fehlen bis zu 168 Kindergartenplätze

Für das anstehende Jahr 2022/23 fehlen in der Großen Kreisstadt rechnerisch insgesamt 168 Plätze. Werden sogenannte Notfallplätze – die eigentlich freigehalten werden sollten – mit einberechnet, bleiben 56 Kinder, die unter Umständen nicht betreut werden können.

Eine leichte Entspannung erhoffen sich die Verantwortlichen beispielsweise durch den Ausbau im Kindergarten Diepoldshofen. Dort könnten ab September zwei Gruppen betreut werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass passende Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden, was derzeit eine sehr große Herausforderung darstelle.

Der Personalmangel setzt sich laut Stadtverwaltung fort. Betroffen seien alle Einrichtungen – besonders stark der Ganztagskindergarten. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER.

++ Kißlegg kämpft für eine Bahn-Unterführung

Eine Unterführung statt eines Bahnübergangs: Das wünscht man sich in Kißlegg seit geraumer Zeit für die Schlossstraße. Denn dort, wo die L 265 über die Bahngleise führt, halten Schranken regelmäßig den Verkehr auf. Das betrifft auch die Feuerwehr und Rettungsdienste.

Mittlerweile hat die Gemeinde eine Kampagne gestartet. Das Ziel: den politischen Druck erhöhen und die Planer antreiben. Neben großformatigen Plakaten und einer am kommenden Donnerstag geplanten Podiumsdiskussion, gehört auch eine Postkartenaktion zur Kampagne.

Postkarten wie diese haben Kißlegger nach Stuttgart geschickt – das hat offenbar Eindruck hinterlassen. (Foto: Gemeinde Kißlegg)

„Bahnunterführung Jetzt! Jede Minute zählt“ steht auf den Plakaten und Postkarten, die die Gemeindeverwaltung drucken und an die Kißlegger verteilen ließ – und um sie an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu schicken. „Offensichtlich hat’s Wirkung entfaltet“, sagt jetzt Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Alles zur Aktion für die Unterführung in Kißlegg lesen Sie HIER.

++ Saharastaub hemmt PV-Anlagen in der Region auf unterschiedliche Weise

Der Saharastaub hinterlässt seit Mitte März auch in der Region deutliche Spuren: auf Autos, Terrassen oder dem Fenstersims. Besonders ärgerlich ist die gelb-bräunliche Schicht aber bei der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, weil hier eine Reinigung im Normalfall sehr aufwändig ist.

Besitzer von Photovoltaik-Anlagen sorgen sich um ihren Energiegewinn. (Foto: jps)

Auch WaltervGöppels Anlage ist betroffen. Der Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg geht bei seiner Anlage von einer Ertragsminderung von etwa 20 Prozent aus. Wie stark sich der Staub auf Solaranlagen gelegt hat, sei jedoch abhängig von Neigung und Ausrichtung der Dächer mitsamt den Modulen sowie von den jeweiligen Windverhältnissen.

Auch das renommierte Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich mit den Auswirkungen des Staubes beschäftigt. Die Forscher informieren, dass nicht nur der Staub die Leistung verringert, sondern auch die "atmosphärische Trübung". Weitere Infos zur Wirkung und Tipps, was PV-Besitzer machen können, lesen Sie um 10 Uhr auf Schwäbische.de.