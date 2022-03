Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Öffentliche Ladeinfrastruktur im Kreis ist vorbildhaft

Der Ausbau von öffentlichen Ladesäulen ist ein Mammutprojekt. Im Landkreis Ravensburg hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Laut Verkehrsministerium gibt es 313 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Kreis. Nachbarkreise wie Biberach (118 Ladepunkte), Sigmaringen (96) und der Bodenseekreis (273) sind schlechter ausgestattet.

Die Ladeinfrastruktur im Kreis Ravensburg ist vorbildhaft. Viel mehr Säulen in kleineren Gemeinden wird es aber wohl erst einmal nicht geben. (Foto: Marijan Murat)

Vor allem die Stadt Ravensburg prescht vor, auf den Dörfern gibt es gewisse Hürden. Während um die Verantwortung für den Ausbau gerungen wird, drängt sich aber die Frage auf, ob die öffentliche Ladeinfrastruktur für die Mobilitätswende überhaupt wichtig ist. Mehr dazu lesen sie hier. Mehr dazu lesen sie hier.

++ Im oberschwäbischen Nirgendwo soll ein Rechenzentrum entstehen

Ein Rechenzentrum mitten auf dem oberschwäbischen Land. Klingt erst einmal absurd, aber genau das wird in Ringgenweiler Realität werden. Es gibt viele Gründe, warum die beiden Geschwister Matthias Natterer und Bettina Schmode ausgerechnet in dem Horgenzeller Teilort ein solches Projekt starten. Läuft alles nach Plan, könnte schon Mitte des Jahres der Spatenstich erfolgen. Die Gründer erzählen hier von ihrer Idee hinter den Plänen.

++ Besondere Auszeichnung für Weingartenerin

Die für ihr ehrenamtliches Engagement in Weingarten bekannte Ida Jobe erhält das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Völlig überrascht von der Ehre weinte sie, wie sie sagt, „wie ein kleines Kind“.

Ida Jobe hat schon viele Ehrungen für ihr soziales Engagement in Weingarten erhalten. Jetzt erhält sie die bisher höchste Auszeichnung. (Foto: privat)

Seit Jahrzehnten hilft die 72-Jährige Aussiedlern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion in Weingarten und Umgebung Fuß zu fassen. Derzeit unterstützt sie auch eine ukrainische Flüchtlingsfamilie. Die ganze Geschichte gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Was die Landesgartenschau in Wangen kostet und finanziell bringen soll

Die Arbeiten zur Vorbereitung der Landesgartenschau in rund zwei Jahren gehen in Wangen in die heiße Phase. Beim ersten Bürgerspaziergang über das Gelände äußerte sich OB Michael Lang erstmals auch zu konkreten Kosten – aber auch zum erhofften finanziellen Nutzen.

Im Bereich Festplatzes sind am Montag die ersten Bäume umgepflanzt worden. (Foto: Stadt/sum)

Hier finden Sie einen Überblick.