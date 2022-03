Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Aulendorfer bieten Wohnraum für Geflüchtete

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind 30 Menschen aus dem osteuropäischen Land in Aulendorf angekommen. Anders als noch 2015 und 2016 scheint die Solidarität bei der Wohnraumbereitstellung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine höher zu sein als bei den damaligen Schutzsuchenden und Asylbewerbern aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Ländern. Insgesamt 20 Wohnangebote sind (Stand Freitag) bereits bei der Stadt eingegangen.

Was Geflüchtete aus der Ukraine bei ihrer Ankunft im Landkreis Ravensburg beachten müssen und wie Bürger weiter helfen können, lesen Sie heute hier.

++ Warum es für Kommunen schwierig ist, das Klima zu retten

Viele Städte und Gemeinden im Landkreis arbeiten an Projekten zum Klimaschutz. Sei es der Bau von Photovoltaikanlagen auf der Turnhalle, effizientere Straßenbeleuchtungen oder eine bessere Dämmung für das Rathaus. Dabei sind die Kommunen und der Kreis Vorbild für ganz Baden-Württemberg.

Am Bergle in Unterankenreute entsteht derzeit ein klimaschonendes Wohnquartier. „Fehlschläge gehören in den kommenden Jahren dazu.“ (Foto: Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG)

Das Beispiel in Unterankenreute zeigt jedoch, dass sich alle Verantwortlichen auf Neuland bewegen und in der praktischen Umsetzung jede Menge Hürden lauern. Welche das sind und wie die Beteiligten damit umgehen, hat Schwäbische.de-Reporter Emanuel Hege im Rahmen der Schwäbische.de-Serie "Unser Klima" recherchiert.

++ Fünf Kandidaten für den Chef-Sessel in Weingarten

Die Kandidatenliste für die Wahl des Oberbürgermeisters in Weingarten am 3. April steht fest. Clemens Moll ist aktuell Bürgermeister von Amtzell, verheiratet, Vater von drei Töchtern und 41 Jahre alt.

Bewerber Roman Urban (42-Jahre) lebt in Baienfurt und ist derzeit arbeitssuchend. Er möchte eine „Druiden-Partei“ gründen, denn seine Berufung sei nach eigenen Angaben das Druidentum.

Clemens Moll, Roman Urban, Gerrit Elser, Markus Kuhnert und Christian Binder

Der parteilose Gerrit Elser aus dem Landkreis Reutlingen ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er war bereits Bürgermeister der Gemeinde Sonnenbühl. Markus Kuhnert ist 49 Jahre alt. Er ist bei Wangen aufgewachsen, arbeitet seit 2021 bei der Deutschen Bahn und macht die dort die Qualifikation zum Bauüberwacher.

Als einziger Weingartener hat sich der 44-jährige Christian Binder beworben. Der Elektronikingenieur hat an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert und arbeitet zurzeit in der Qualitätsvorausplanung. Welche politischen Ziele die Kandidaten verfolgen, lesen Sie hier.

++ Grünes Licht für Handels-Rochade in Wangen

Die geplante Bebauung der Kutter-Brache am Bahndamm und die damit verbundene Einzelhandelsrochade in der Innenstadt stoßen im Wangener Gemeinderat grundsätzlich auf breite Zustimmung. Mit dem am Montagabend gefassten Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan können jetzt die konkreten Planungen starten.

So stellt sich der Eigentümer der Brache, das Bauunternehmen Kutter, die Bebauung an Wangens Bahndamm vor: Links das Gebäude des Fahrradhandels Keller, im Hintergrund der Rewe-Markt samt darüber liegender Gewerbeflächen. Bei der Straße handelt es sich um die noch nicht vorhandene Verlängerung der Praßbergstraße über die B32 hinaus. Links mündet sie in die Zeppelinstraße. (Foto: Animation: Kutter)

Sechs Gegenstimmen gab es allerdings aus den Reihen der GOL, eine Enthaltung kam von der CDU. Wie sich die Fraktionen äußerten, lesen Sie noch heute Vormittag auf Schwäbische.de.