Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

++ Weingartenerin rettet Familie aus Charkiw

Sie ist 30 Stunden mit dem Auto gefahren, über Wien, Budapest, Kiew bis in die umkämpfte Stadt Charkiw. Die Ukrainerin Inna Werner aus Weingarten ist bei Kriegsausbruch in die Ukraine gefahren, um ihre Familie zu retten.

Wegen der fast ununterbrochenen Bombardements machte sich Inna Werner schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft am 26. Februar mit Tochter, Enkel und einer Nichte ihres Schwiegersohnes schon wieder auf den Heimweg. Ihre Mutter hätte sie ebenfalls gern mitgenommen.

Sind von den Strapazen der Flucht gezeichnet (von links): Inna Werner hat ihre Tochter Olga und den Enkel Daniel aus der ukrainischen Stadt Charkiw herausgeholt. (Foto: Alexis Albrecht)

Doch wie fast alle alten Leute habe die 80-Jährige darauf bestanden, in der Ukraine zu bleiben. Um all diesen „Herzschmerz“ nicht zu spüren, „mache ich meine Gedanken zu“, sagt Inna Werner.

Die ganze Geschichte der Rettungsaktion und wen die Vetter-Angestellte nun anklagt, lesen Sie HIER.

++ Dethleffs braucht mehr Fläche in Isny

Die Sondersitzung des Gemeinderates am Montag im Isnyer Kurhaus hatte den Charakter einer Bürgerversammlung. Einziges Thema: Die Erweiterungspläne des Caravan- und Reisemobilherstellers Dethleffs am Stammsitz im Isnyer Industriegebiet.

Isnys größter Arbeitgeber will an einer bestehenden Halle anbauen und neue Stellflächen erschließen. Das Unternehmen habe keinen Platz mehr und musste bereits im Umkreis von 50 Kilometern Stellflächen anmietet – das ergebe ökologisch und wirtschaftlich keinen Sinn. Wie der Gemeinderat über den Flächenverbrauch entschieden hat, lesen Sie HIER.

++ Weiter Tempo 30 auf der B30

Eine Woche nach dem schweren Unfall auf der B 30 bei Bad Waldsee, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer sein Leben verlor, gilt auf dem Urbachviadukt weiterhin Tempo 30. Der Straßenbelag ist durch den Unfall und das Feuer stark beschädigt worden.

Nach dem schweren Unfall auf dem Urbachviadukt bei Bad Waldsee muss der Fahrbahnbelag erneuert werden. Bis dahin gilt auf der B30 in diesem Bereich Tempo 30. (Foto: Archiv: Felix Kästle/dpa)

Nun gab das Landratsamt bekannt, dass die Begrenzung auf Tempo 30 bis zur Sanierung des Asphalts bestehen bleiben werde. Der Belag auf dem Urbachviadukt wurde erst im Sommer 2020 erneuert, weswegen es wochenlang halbseitige Sperrungen auf der B30 in diesem Bereich gab. Mehr über den aktuellen Stand auf dem Urbachviadukt gibt's HIER.

++ Schwäbische Zeitung und Schwäbische.de starten Klima-Serie

Der Klimawandel ist das zentrale Thema unserer Zeit. Die Folgen sind weltweit spürbar. Wir schauen deshalb genauer hin - auf die Region und die Auswirkungen auf den Südwesten. Warum ist das Wurzacher Ried wichtig fürs Klima, wie rüstet eine Stadt wie Wangen mit Klima-Bäumen auf und wo landet eigentlich unser Verpackungsmüll?

In den kommenden Wochen liefern die Redaktionen im Landkreis Ravensburg Hintergründe und Erstaunliches. Hier gibt es den Überblick über alle Klima-Artikel aus der Region.

++ Aulendorfer Kindergarten wird immer teurer

Der neue Kindergarten in Aulendorf wird nochmals teurer. Nachdem die Kostenschätzung im vergangenen Jahr nach oben korrigiert worden ist, wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung klar: Auch die Ende November auf 6,5 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten werden wohl nicht reichen.

Eine Preissteigerung gibt es beispielsweise beim Rohbau. Mit Kosten von knapp 1,5 Millionen Euro hatte die Verwaltung zuletzt gerechnet. Das Angebot einer Biberacher Firma – es wurde kein weiteres abgegeben – liegt über neun Prozent höher. 1,63 Millionen Euro wird der Rohbau demnach kosten. Bis der neue Kindergarten steht, werde die 7,5 Millionen Grenze gerissen sein, hieß es im Gemeinderat. Alles zu diesem Thema lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.