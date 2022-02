Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburger Innenstadt soll wiederbelebt werden

Um Handel und Gastronomie nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine zu helfen, will die Stadt Ravensburg für gut 400.000 Euro ein Maßnahmenpaket auflegen, damit die Innenstadt nicht weiter verödet.

Wie bringt man wieder mehr Menschen in die Innenstadt? Darüber hat sich die Stadtverwaltung Gedanken gemacht. (Foto: Siegfried Heiss)

Zudem will die Stadt nach Ausspruch des Alkoholverbots am Veitsburghang Jugendlichen an der Oberschwabenhalle ein alternatives Gelände zum Feiern anbieten. Letzteres ist aber hoch umstritten, sodass der Gemeinderat am Montagabend nur einen Prüfauftrag dafür erteilte. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

++ Das Rutenfest wird stattfinden

In Ravensburg wird es in diesem Jahr wieder ein Rutenfest geben. Das sagte der Chef der Rutenfestkommission (RFK), Dieter Graf, am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“. Graf ist davon überzeugt, dass das Ravensburger Kinder- und Heimatfest 2022 stattfinden kann. Wenn auch nicht ganz so, wie das die Menschen in der Region bisher kannten.

Dieter Graf legt sich fest. „Ja, es wird nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder ein Rutenfest geben. Da bin ich nicht nur optimistisch. Ich bin mir sicher“, sagt der RFK-Vorsitzende. 2020 und 2021 fiel das Ravensburger Heimatfest der Corona-Pandemie zum Opfer. 2022 soll sich das ändern. „Das Brauchtum muss wieder aufleben“, sagt Graf. Doch es wird auch Veränderungen geben.

++ Hasskriminalität im Kreis Ravensburg kommt vor allem von Rechts

„Der Ton ist rauer geworden.“ Nahezu identisch sind die Formulierungen der Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und des Ravensburger Polizeipräsidenten Uwe Stürmer, wenn es um die Einschätzung des gesellschaftlichen Klimas geht. Die teils feindlich gesinnte Stimmung gegen Andersdenkende mündet nur allzu oft in Straftaten wie Beleidigungen, Bedrohungen, Verherrlichung von Gewalt, Verletzungen der Menschenwürde oder Volksverhetzung. Zusammengefasst fallen sie unter den Begriff der „Hasskriminalität“.

Diese Nazi-Symbole im Schnee waren im Dezember auf dem Parkplatz vor dem Wahlkreisbüro der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs in Wangen zu finden. Darunter ein Hakenkreuz, offenbar eine Abkürzung für den Kukluxklan Deutschland und eine 88, die unter Neonazis für „Heil Hitler“ steht. (Foto: Wahlkreisbüro Krebs)

Und: Sind die Taten politisch motiviert, kommen sie fast immer vom Rechts. Im ganzen Land Baden-Württemberg, aber auch im Landkreis Ravensburg. Für Petra Krebs zeigen die Daten: „Es gibt eine relevante Anzahl von Straftaten in diesem Bereich. Fast jeden zehnten Tag eine.“ Und die Wangener Abgeordnete der Grünen vermutet sogar eine weitaus höhere Dunkelziffer. Die ganze Geschichte gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Strafe und Standpauke für Klimaaktivisten

Eine Richterin am Amtsgericht wirft Klimaaktivist Samuel Bosch bei der Wahl der Mittel für den Klimaschutz eine Grenzüberschreitung vor. Das hat vor Gericht Folgen.

Mehr Eindruck als die 70 Stunden sozialer Arbeit, zu denen er am Ende verurteilt wurde, mag bei dem jungen Klimaaktivisten die Standpauke der Richterin hinterlassen haben: Samuel Bosch musste sich am Dienstag vor dem Ravensburger Amtsgericht wegen der spektakulären Kletteraktion über der Schussenstraße in Ravensburg und einem nicht weniger Aufsehen erregenden Protest gegen die CDU an der Weingartener Basilika verantworten.

Klimaktivisten hatten im Mai 2021 ein Seil über die Schussenstraße gespannt, an dem sie über Stunden entlang kletterten. (Foto: Felix Kästle)

Im Mai 2021 hatte der damals 18-Jährige zusammen mit zwei Mitstreitern ein Seil über die Schussenstraße gespannt und daran ein großes Plakat befestigt. Die drei Aktivisten kletterten über Stunden in luftiger Höhe an dieser so genannten Traverse entlang, vollführten Kunststücke, ruhten in Hängematten über der Fahrbahn aus. Wie Die Richterin ihr Urteil begründet, lesen Sie am späteren Vormittag auf Schwäbische.de.