Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Mehr Wildunfälle im Landkreis

Die meisten Wildunfälle gibt es in der Regel in der dunklen Jahreszeit – vor allem in der Dämmerung und in der Nacht. Wie das Ravensburger Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilt, wurden im Landkreis Ravensburg in den vergangenen Monaten zwischen 80 und 120 Wildunfälle registriert.

Neben Unfällen mit Rehen gibt es auch zahlreiche Kollisionen mit Füchsen, Dachsen oder mit Schwarzwild. Vor allem auf Streckenabschnitten im Kreis, wie zwischen Tautenhofen und Gebrazhofen, passieren mehr Unfälle als in den Jahren zuvor. Hier verläuft die Straße direkt durch ein Waldstück.

Wildunfälle kommen vor allem in der dunklen Jahreszeit vor. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Jägerin Silke Riess aus der Leutkircher Ortschaft Gebrazhofen erklärt, warum es immer wieder zu solchen Kollisionen kommt und was Autofahrer beachten sollten. Den Artikel lesen Sie um 14 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Stadt Ravensburg organisiert Party-Spot für Jugend

Die Lockdowns ohne soziale Kontakte waren für Jugendliche besonders schlimm. Viele wollen die verpasste Freizeit nachholen - das bemerkten Ravensburg und andere Städte der Region im Sommer, als viele Schülerinnen und Schülern lautstark und mit großen Mengen Alkohol auf öffentlichen Plätzen feierten.

Rund um die Oberschwabenhalle wäre an den Wochenenden reichlich Platz für Feste und Feiern. (Foto: Archiv (Drohne): Felix Kästle)

Die Stadt Ravensburg reagiert nun und will für regelmäßige Open-Air-Partys auf dem Gelände der Oberschwabenhalle ein attraktives Angebot machen. Unter anderem plant die Verwaltung hier mit einem Beachclub nach dem Vorbild vieler Großstädte. Am Montag soll der Gemeinderat über das Konzept beraten. Mehr zum Vorstoß der Stadt, der Jugend einen Party-Spot zu organisieren, lesen Sie um 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Leerstand in Isny hat viele Gründe

Die Wohnungsnot in Isny soll mit dem städtischen „Leerstandsmanagement“ bekämpft werden. Eine Maßnahme des Projektes war, dass im vergangenen November 90 Eigentümer von leerstehenden Wohnimmobilien angeschrieben wurden. Die Stadt will von den Eigentümern wissen, warum Wohnraum nicht genutzt, vermietet oder gar verkauft wird.

Nun wurden die Ergebnisse der Anfragen vorgestellt und es zeigen sich vielfältige Gründe für Leerstand in Isny. In einigen Fällen ist damit zu rechnen, dass die Leerstände erst mittel- bis langfristig beseitigt werden. Wegen des hohen Alters der Eigentümer, Erbstreitigkeiten oder aufwendigen Neubau-Projekten.

Einige Eigentümer nutzen den leerstehenden Wohnraum gelegentlich selbst oder als Ferienwohnung. Wieder andere Objekte werden als Lager oder Büro verwendet. Was das Bauamt Isny aus den Antworten der Leerstand-Eigentümer ableitet, lesen Sie hier.

++ Bad Waldsee investiert in Klimaschutz

Investitionen in Höhe von 20,8 Millionen Euro ohne Steuererhöhungen und ohne Kreditaufnahmen. Mit diesen drei wichtigen Grundaussagen lässt sich der Haushaltsplan 2022, den der Waldseer Gemeinderat am Montagabend einstimmig abgesegnet hat, in aller Kürze zusammenfassen.

Doch die Waldseer Stadträte kommentierten den städtischen Plan mit Blick in die Zukunft auch kritisch. Außerdem wurden zwei Anträge der Grünen mit in die Jahresüberlegungen aufgenommen. Alles zum Waldseer Haushalt lesen Sie hier.

++ Ravensburger Polizei schnappt zwei junge Handtaschendiebe

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren haben am Montag um kurz nach 16 Uhr einer 66 Jahre alten Frau in der Schwanenstraße in Ravensburg die Handtasche gestohlen.

Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtigen jedoch anhand der Personenbeschreibung bereits kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts ausfindig machen und festnehmen. Mehr über den Polizeieinsatz lesen Sie hier.