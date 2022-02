Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Folge der Exzesse ist ein Alkoholverbot an der Ravensburger Veitsburg

Rund um die Ravensburger Veitsburg, am Hang stadteinwärts sowie am Mehlsack wird es höchstwahrscheinlich zwischen April und November an gewissen Tagen und Stunden ein Alkoholverbot geben. Der Grund sind die teilweise krawallartigen Störungen im vergangenen Jahr.

Ein Spaziergang oder der Aufenthalt am Ravensburger Serpentinenweg soll 2022 uneingeschränkt möglich bleiben. Lediglich der Alkoholkonsum an dieser Stelle wird wohl tageweise zu gewissen Stunden verboten werden. (Foto: Archiv: Bernd Adler)

Der stadtnahe kleine Park wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Leider eskalierte die Situation vor allem im vergangenen Jahr.

Vermutlich aufgrund fehlender Orte für Freizeitaktivitäten – Kneipen, Kinos, Clubs und Bars blieben coronabedingt zeitweise geschlossen – bekamen Veitsburghang und Serpentinenweg in den Abendstunden, vor allem an Wochenenden, eine neue Bestimmung: als Treffpunkt von Menschen, die gerne mit anderen zusammensitzen, vor allem im Alter von 14 bis 30 Jahren. Hier lesen Sie, was genau geplant ist.

++ Mann würgt Lebensgefährtin in Wangen und muss in Sicherungsverwahrung

Weil er seine Lebensgefährtin in deren Wangener Wohnung am Hals gewürgt und sie am Verlassen des Schlafzimmers gehindert hat, verurteilte die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg einen 61-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis mit Sicherungsverwahrung.

Der Mann hat nur drei Monate nach einer Vorverurteilung die Frau derart „professionell“ gewürgt, damit äußerlich keine Merkmale erkennbar waren, wie die Kammer erkannte.

Seit November vergangenen Jahres versuchte die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Richter Veit Böhm Licht in die Vorgänge zu bringen, die sich Ende Mai vergangenen Jahres in einer Wohnung in Wangen abgespielt haben. So lief der Prozess.

++ Ein Jahr nach dem Raubmord: Ravensburger Bahnhof ist kein Angstraum mehr

Die 62 Jahre alte Frau war an diesem späten Februarabend 2021 auf dem Nachhauseweg, als sie am Ravensburger Bahnhof auf die Täterin traf: ein erst 15-jähriges Mädchen, mit einem Messer bewaffnet auf Beutezug. Die Frau starb auf der Straße an ihren Stichverletzungen – für ein paar Euro und ein Handy in ihrer Handtasche.

Genau ein Jahr ist am Mittwoch seit der Bluttat vergangen, die die Stadt erschütterte. Die bereits vorbestrafte Jugendliche wurde später zu neun Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender möglicher Sicherheitsverwahrung verurteilt, das Urteil ist rechtskräftig. Direkte Folge des Raubmordes war die „Sicherheitspartnerschaft“ für Ravensburg.

So haben die Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der Lage am Bahnhof und auch in der Kernstadt geführt.

++ Klimaaktivistin verurteilt: Sie beteiligte sich bei Blockaden von Kiesgruben

Jetzt ist der Protest gegen den Kiesabbau im Altdorfer Wald vor Gericht gelandet. Eine 21-jährige Frau aus Heidelberg saß auf der Anklagebank in Saal 8 des Amtsgerichts Ravensburg. Sie hatte sich bei den Blockaden der Kiesgruben in Mennisweiler bei Bad Waldsee und Roßberg im April 2021 beteiligt, die einen Großeinsatz der Polizei auslösten.

Während im Amtsgericht verhandelt wurde, hielten Klimaaktivisten Mahnwache in der Herrenstraße. (Foto: Philipp Richter)

Sie musste sich wegen Nötigung verantworten. Währenddessen hielten Aktivisten aus dem Umfeld des Baumhauscamps „Alti“ aus Solidarität Mahnwache in der Herrenstraße. Andere Klimaschützer verfolgten den Prozess im Gerichtssaal. Ab dem Mittag lesen Sie auf Schwäbische.de, welche Strafe sie erhalten hat.

++ Acht Kinder werden beim Unfall mit Schulbus verletzt

Das Sturmtief „Roxana“ hat auch in der Gemeinde Wilhelmsdorf seine Spuren hinterlassen. Ein Schulbus prallte Montagmorgen gegen einen quer über der Fahrbahn liegenden Baum. Acht Kinder mussten mit meist leichten Verletzungen in die Krankenhäuser nach Ravensburg und Pfullendorf eingeliefert werden.

Großeinsatz nach Busunfall auf der Straße zwischen Höhreute und Tafern. In der Mitte der Ersatzbus, mit dem rund 40 Schülerinnen und Schüler zum Bildungszentrum Wilhelmsdorf gefahren wurden. (Foto: Christof Bühler)

Es gab eine Platzwunde am Kopf eines Kindes, die anderen erlitten Schnittverletzungen durch Splitter von zwei zerstörten Scheiben. Von Eltern wurde hervorgehoben, dass sich der Busfahrer bei dem Unglück vorbildlich verhalten habe. Auch die Betreuung der nicht verletzten Schüler vor Ort im Schulzentrum Wilhelmsdorf sei hervorragend gewesen. Der Busunternehmer schildert seine Erlebnisse vom Sturmmorgen.