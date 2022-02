Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Wangener Katholiken fordern Konsequenzen

Nicht erst seit heute, aber vor allem seit Bekanntwerden der Studie zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising ist die breite Empörung groß. Enttäuschung, Wut und tiefe Beschämung machen sich Luft. Und die Frage taucht immer wieder auf: Wie glaubwürdig ist die Katholische Kirche noch? Wer übernimmt die Verantwortung für das, was jungen Menschen in unvorstellbar großer Zahl angetan wurde?

Die „Schwäbische Zeitung“ hat Frauen und Männer aus der Region, die in unterschiedlicher Weise Verantwortung in der Kirche tragen, um ihre Stellungnahme gebeten.

++ Gastronomen in Weingarten verstoßen gegen Auflagen

Bei unangekündigten Corona-Kontrollen in Weingartener Gaststätten und Restaurants hat es zahlreiche Verstöße gegeben. Ein Großteil der kontrollierten gastronomische Betriebe haben die Auflagen der aktuellen Corona-Verordnung nicht wie vorgesehen umgesetzt. Sie müssen nun mit Bußgeldern in Höhe von 650 Euro rechnen.

So vorbildlich wie hier wurde der 2G+-Nachweis in Weingarten nicht kontrolliert. (Foto: Symbol: Annette Riedl/dpa)

Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung. Sie empfanden die Kontrollen vieler Gastronomen als nicht ausreichend. Welche Konsequenzen das Ordnungsamt daraus zieht, lesen Sie heute hier.

++ In das WLZ-Gebäude soll wieder Leben einziehen

In das seit rund sieben Jahren leer stehende WLZ-Gebäude zwischen Bahnhof und Meersburger Brücke in Ravensburg könnte bald wieder Leben einziehen. Nachdem es mit dem denkmalgerechten Umbau der 100 Jahre alten ehemaligen Lagerhalle zu einem Hotel nicht vorangegangen war, hat sich die Stadtverwaltung eingeschaltet.

Wenn das Baudezernat die Hälfte der Flächen im WLZ-Gebäude an der Meersburger Brücke mietet, steigen die Chancen, dass das Haus saniert wird. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

Ihr Vorschlag: Sie will die Hälfte der rund 5000 Quadratmeter großen Fläche fürs Baudezernat anmieten – und damit als Lockvogel für einen neuen, offenbar bereit stehenden Eigentümer dienen. Wie die Ravensburger Stadträte die Idee finden, lesen Sie heute hier.

++ Wie es mit dem Impfstützpunkt in Leutkirch weiter geht

Seit Ende November ist Leutkirch „Impfstützpunkt“, in der Regel finden seither jede Woche zwei Corona-Impftermine in der Leutkircher Festhalle statt. Über 4500 Impfungen wurden so schon verabreicht. Während der Andrang zu Beginn der regelmäßigen Impfaktionen noch sehr groß war, nutzen inzwischen deutlich weniger Menschen das öffentliche Angebot, für das man vorab keinen Termin ausmachen muss.

Ob es nach dem letzten derzeit fixierten Termin Anfang März weitergeht, sei derzeit noch offen. Mehr dazu lesen Sie noch heute Vormittag auf Schwäbsiche.de.

++ Grüne fordern Tempo 30 in allen Städten und Gemeinden

Die Grünen im Ravensburger Kreistag drängen auf die flächendeckende Einführung von 30 Kilometern pro Stunde als innerörtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit in allen Städten und Gemeinden des Landkreises. Ihren Antrag im Vorfeld der Sitzung des Kreisparlaments am Donnerstag begründen sie vor allem mit erhöhter Verkehrssicherheit sowie Lärm- und Klimaschutz.

Auf der L 285 in Reute bei Bad Waldsee gilt bereits Tempo 30. Die Grünen im Landkreis Ravensburg forcieren jetzt eine generelle innerörtliche Einführung in allen Städten und Gemeinden. (Foto: Sabine Ziegler)

Sie wissen aber auch, dass weder der Kreistag noch die Gemeinderäte im Landkreis überall allein über die Einführung von Tempo 30 entscheiden können. Warum das so ist, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de.