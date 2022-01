Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Impfstützpunkte Kreis bleiben weiterhin erhalten

Anfang Dezember 2021 haben die beiden Impfzentren des Landkreises Ravensburg in der Wangener Stadthalle und der Argonnenhalle in Weingarten ihre Arbeit aufgenommen. Nun steht fest: Sie werden bis mindestens Ende März 2022 geöffnet bleiben.

Relativ übersichtlich ist es derzeit im Impfzentrum Wangen. Die anfänglich große Nachfrage hat nachgelassen, dennoch bleiben die Pforten der Stadthalle bis mindestens Ende März geöffnet. (Foto: Susi Weber)

Bei der jüngsten Entscheidung spielte laut Andreas Honikel-Günther, Erster Landesbeamter und Stellvertreter des Landrates, und Andreas Rein, Leiter und Koordinator der beiden Impfzentren, auch eine Rolle, dass Landkreis und Land die Strukturen erhalten wollen. Was zu dieser Entscheidung führte, lesen Sie hier.

++ Ravensburger Brautpaare stehen auf Schnapszahlen

Relativ viele Trauungen sind im Februar am Ravensburger Standesamt geplant. Das könnte daran liegen, dass es 2022 in diesem Monat gleich drei Tage mit „Schnapszahlen“ gibt.

Die möglichen Daten für originelle Hochzeitstermine im Februar, die auch der nachlässigste Ehegatte nicht so leicht vergisst: 2.2.22, 12.2.22, 22.2.22. Hier lesen Sie, wieviele Paare sich in diesem Februar trauen.

++ Wohnungsmarkt in Bad Waldsee ist völlig leergefegt

Der Wohnungsmarkt in Waldsee ist derzeit fast blank, sagt Maklerin Dagmar Friedhelm. Besonders schwierig: der Bereich bezahlbares Wohnen. So sei es in Bad Waldsee „sehr sehr schwierig“ etwa eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu finden, die eine Warmmiete von 500 Euro nicht übersteigt.

Überhaupt seien derzeit allgemein so gut wie keine Wohnungen auf dem Markt. Und wenn, dann eher im hochpreisigen Segment. Ein Blick in bekannte Immobilienportale im Internet bestätigt dies. Ab dem Vormittag lesen Sie auf Schwäbische.de, wie sich die Mieten in den vergangenen Jahren entwickelt haben.

++ Gebäudebrand Aulendorf

Der Brand, der Mitte November ein Gebäude in der Aulendorfer Innenstadt schwer beschädigte, könnte ein juristisches Nachspiel haben. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, laufen die polizeilichen Ermittlungen noch.

Eine Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße in Aulendorf geriet Mitte November in Brand. (Foto: Claudia Buchmüller)

Das Unglück ereignete sich am 11. November. Gegen 14.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße in Aulendorf oberhalb des Café-Bistros „Kaktus“ gemeldet. Welcher Verdacht im Raum steht, lesen sie ab dem Mittag auf Schwäbische.de.

++ Händler in der Herrenstraße fühlen sich übergangen

Händler in der Ravensburger Herrenstraße sind sauer und enttäuscht. Der Grund für ihre Wut: Sie fühlen sich von der Stadt übergangen und schlecht informiert. Denn in der Herrenstraße sollen dieses Jahr Fernwärmeleitungen verlegt werden. Davon haben sie aber nicht von der Stadt, sondern von Marktbeschickern erfahren.

Eva und Wolfgang Tafel arbeiten seit 34 Jahren als Weinhändler in der Herrenstraße und hätten sich eine frühere Information über die anstehenden Baumaßnahmen gewünscht. (Foto: Anke Kumbier)

Die Enttäuschung und Unsicherheit sind vermutlich auch deshalb groß, weil die Pandemie und andere Baumaßnahmen in den vergangenen zwei Jahren allen viel abverlangt haben. Darüber klagen in Händler in der Ravensburger Altstadt.