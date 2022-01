Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ OB Rapp platzt wegen Gelber Tonne der Kragen

Weil die Gelben Tonnen in vielen Straßen und Quartieren der Stadt auch drei Wochen nach dem Start des neuen Abfallsystems noch nicht geleert worden sind, ist Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp jetzt der Kragen geplatzt:

„Das ist ein absolutes Ärgernis. Ich fordere das Landratsamt auf, endliche eine reale Person zu benennen, an die sich unsere Bürger mit ihren Beschwerden wenden können. So geht es nicht weiter“, sagte Rapp am Montag am Rande einer Ausschusssitzung. Das komplette Statment finden Sie hier.

++ Eisbaden-Selbstversuch bringt Reporter an Grenzen

Die sogenannte Kältegruppe Bad Waldsee geht regelmäßig im Stadtsee Eisbaden und nimmt Schwäbische.de-Reporter Emanuel Hege mit. Der ist voller Tatendrang, bis es dann wirklich ernst wird.

Stresslevel für den Körper wie bei einem Fallschirmsprung: Die Kältegruppe Bad Waldsee und SZ-Reporter Emanuel Hege im Stadtsee. (Foto: Alexis Albrecht)

Erst unterschätzte er den Selbstversuch, zwischendurch bekam er es mit der Angst zu tun und fühlte sich am Ende wie ein betrunkener Jugendlicher. Was er erlebt hat und ein Video vom Selbstversuch finen Sie hier.

++ Tränen und Applaus bei Markus Ewalds letzter Gemeinderatssitzung

Der Oberbürgermeister tritt aus gesundheitlichen Gründen nach 13 Jahren zurück. Zum Abschied blickt er auf seine Amtszeit und findet bewegende Worte.

Bei seiner letzten Gemeinderatssitzung als Oberbürgermeister der Stadt Weingarten war zu spüren, wie schwer Markus Ewald der gesundheitsbedingte Rückzug aus seinem Amt fällt.

Auch die Verwaltungsspitze erhob sich von den Plätzen. (Foto: Elke Obser)

Nachdem er kurz die wichtigsten Themen und Projekte seiner 13-jährigen Amtszeit skizziert hatte, sprach der 57-Jährige auch seinen schweren Verkehrsunfall aus dem Dezember 2018 an, bei dem er lebensbedrohlich verletzt wurde und seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. So ist seine letzte Gemeinderatssitzung gelaufen.

++ So sind die Arbeitspendler in der Region Wangen unterwegs

Nach Wangen kommen mehr Menschen von auswärts, um dort zu arbeiten, als Wangener die Stadt zum Arbeiten verlassen. Damit gehört Wangen zu wenigen Kommunen im Landkreis Ravensburg mit einem positiven Pendlersaldo. Das geht aus einer aktuell vorgelegten Auswertung der Pendlerströme im Jahr 2020 des Statistischen Landesamts (Stala) hervor.

Aber woher kommen die Pendler, welches ist der weiteste Weg, den Wangener auf sich nehmen, um zur Arbeit zu gelangen, und wie stehen Kißlegg, Amtzell und Argenbühl da? Das lesen Sie ab dem frühen Nachmittag auf Schwäbische.de

++ Dietmar Lohmiller wollte nie nur der „Herr Bürgermeister“ sein

32 Jahre ist Dietmar Lohmiller Bürgermeister der Gemeinde Aichstetten gewesen. Am Mittwoch wird der 60-Jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) im corona-bedingt kleinen Rahmen verabschiedet und sein Nachfolger Hubert Erath ins Amt eingesetzt.

„Er ist meine Passion“: Dietmar Lohmiller in seinem „Gitarrenstadl“. (Foto: Steffen Lang)

Im Gespräch mit Steffen Lang blickt der dienstälteste Bürgermeister des Landkreises Ravensburg auf seine Amtszeit und sein Leben in der Öffentlichkeit zurück. Auf Schwäbische.de lesen Sie ab dem Vormittag, was Lohmiller größte Erfolge und Niederlagen waren.

++ Vesperkirche Ravensburg heißt jeden Willkommen

Drei Wochen lang wird die Evangelische Stadtkirche jetzt wieder zum Gasthaus – für Leib und Seele. Die Vesperkirche soll wieder offen sein für alle, zum Essen, zur Begegnung, zum täglichen Miteinander.

Auch und gerade in Zeiten der grassierenden Coronavirus-Pandemie wollten die drei Träger (Diakonie, Zieglersche und Evangelische Stadtkirche) die Vesperkirche in Präsenz bieten. Essen für alle gibt es täglich zum Mitnehmen – ohne Kontrolle – vor der Kirchentür. Wie die Vesperkirche auch während der Pandemie funktionieren kann, lesen Sie hier.