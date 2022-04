Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ 4000 Euro nach Baumbesetzung

Professor Wolfgang Ertel ist am Dienstag vor dem Amtsgericht Ravensburg zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden, weil er im Mai 2021 mit zwei Klimaaktivisten einen Baum an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) besetzt hatte.

Er ist sicher: Die Baumbesetzung hat geholfen, Energie in der Hochschule einzusparen. Nach seiner Verurteilung ist der Professor schockiert und enttäuscht. So argumentierte der Richter.

++ SZ-Leser: „Der Ravensburger Einzelhandel ist verstaubt und unattraktiv“

In Ravensburg herrsche eine Verbotskultur und würden die Interessen des Handels von den Stadträten und der Verwaltungsspitze ignoriert: Mit dieser harschen Kritik hat sich der Vorstand des Wirtschaftsforums pro Ravensburg (Wifo) unter anderem gegen Pläne ausgesprochen, die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen, um die Einnahmen für eine Verbesserung von Rad-, Fuß- und Busverkehr zu verwenden.

Bei den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ und von Schwaebische.de hat das eine kontroverse Debatte ausgelöst: „Den lokalen Handel kaputt zu machen, ist das Gegenteil von Umweltschutz“, sagen die einen. Die „Ravensburger Autolobby“ ist dagegen anderen ein Dorn im Auge. Die Redaktion hat die Diskussion zusammengefasst.

++ Vor dem dritten Spiel der Play-off-Finalserie: Towerstars bekommen viel Lob nach einem großen Kampf

Peter Russell ist keiner, der sich über Niederlagen freut. Erst recht nicht, wenn sie in einem Play-off-Finale passieren. Nach dem 1:3 seiner Mannschaft am Montagabend gegen die Löwen Frankfurt sagte der schottische Trainer der Ravensburg Towerstars jedoch: „Ich kann nichts Schlechtes über die Jungs sagen. Die Antwort auf das erste Spiel war fantastisch.“

Zwar hat es auch im zweiten Finalspiel der Deutschen Eishockey-Liga 2 nicht gereicht und die Frankfurter führen in der „Best of Seven“-Serie mit 2:0. Aber die Towerstars haben am Montag in der ausverkauften CHG-Arena gezeigt, dass sie mithalten können.

++ Mann erhält Bewährungsstrafe wegen des Besitzes von Kinderpornografischen Dateien

Wegen des Herunterladens von Bilder- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet hat sich ein Mann aus einer Gemeinde aus dem Raum Wangen vor Gericht verantworten müssen. Ermittler hatten bei der Mann rund 47.000 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt gefunden.

Er wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wie der Richter dieses Urteil begründet, lesen Sie ab dem Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ Einzigartige Einblicke in ehemalige Leutkircher Schutzbunker

Es sind Relikte aus dem Kalten Krieg, die nun angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine plötzlich wieder in den Fokus geraten: Schutzbunker. Zwei solcher öffentlichen Schutzräume, die als solche inzwischen stillgelegt sind, liegen unter den Gebäuden der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Leutkirch versteckt.

Die Toilettenanlage im Schutzbunker unter Haus D: Für Intimsphäre war im Kriegsfall wenig Raum. Inzwischen wird der Raum als Lagerfläche für Putzmaterialien genutzt, die Toiletten sind aber noch funktionsfähig. (Foto: Patrick Müller)

Über 200 Bunker gab es außerdem auf dem Gelände der ehemaligen Muna Urlau, nicht alle wurden beim Bau des Ferienparks entfernt. Weitere Bilder gibt es am Vormittag auf Schwäbische.de.