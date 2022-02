Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Aktivisten klettern auf Dach gegen Kiesabbau

Der Gemeinderat in Schlier hat mit einer Stimme Mehrheit das Einvernehmen erteilt, dass das Kieswerk Tullius im Altdorfer Wald in der bestehenden Kiesgrube bei Hintermoos drei Jahre länger Kies abbauen darf.

Nicht einverstanden damit waren die Klimaaktivisten um den Schlierer Samuel Bosch. Er war mit einer weiteren Aktivistin auf das Hallendach geklettert und machte vor der Sitzung mit einem Transparent „Bäume fallen für den Kiesabbau“ gegen den Kiesabbau und für den Waldschutz aufmerksam.

Klimaaktivist Samuel Bosch und eine Mitstreiterin protestieren auf dem Dach der Festhalle in Wetzisreute vor der Schlierer Gemeinderatssitzung. (Foto: Bettina Musch)

„Wir können es uns nicht mehr leisten, weiter Wälder für Profite und veraltete Rohstoffe zu zerstören“, schreiben die Aktivisten in einer Stellungnahme. „Wenn das Landratsamt die Fällung der Bäume vor der Haustür der Anwohner*innen genehmigt, fällen wir einen Baum vor der Haustür des Landratsamts.“ Den ganzen Artikel zur Kiesabbau-Entscheidung und zum Protest lesen Sie hier.

++ Isnyer Polizei kommt Tankstellen-Räubern auf die Schliche

Das Amtsgericht Kempten hat zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie im September 2020 die Tankstelle an der B 12 im Gewerbegebiet Boschensäge des Weitnauer Ortsteils Hofen überfallen hatten. Sie hatten die Kassierer mit einer Schreckschusspistole bedroht und 1300 Euro gestohlen.

Erheblichen Anteil daran, dass beide Täter dingfest gemacht werden konnten, hatten Beamte des Isnyer Polizeipostens. Wie die Ermittlungen abliefen, lesen Sie hier.

Diese Tankstelle im Gewerbegebiet Boschensäge an der B12 im Weitnauer Ortsteil Hofen war im September 2020 Ziel des Überfalls. (Foto: Archiv: Tobias Schumacher)

++ Frau fährt Polizisten in Ravensburg an

Ein Polizist wird am Mittwochabend zu einem Unfall in der Ulmer Straße gerufen. Ein Routineeinsatz, bis eine 83 Jahre alte Mercedes-Fahrerin die Unfallstelle übersieht. Der Beamte aus Ravensburg war gegen 20 Uhr dabei, an der Nothelfer-Brücke einen Vorfahrtunfall aufzunehmen, bei dem geringer Sachschaden entstanden war.

Laut Pressemitteilung der Polizei war die Mercedes-Fahrerin derweil in Richtung Weingarten unterwegs. Sie übersah den Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, mit dem die Unfallstelle abgesichert war, und fuhr auf. Dabei erfasste die Frau mit ihrer A-Klasse den Polizisten, der gerade am Kofferraum des Streifenfahrzeugs stand. Welche Folgen der Unfall hatte, lesen Sie hier.

++ Kreis-Politiker und Bürger wählen den nächsten Bundespräsidenten

Am Sonntag wird der nächste Bundespräsident oder die nächste Bundespräsidentin von der sogenannten Bundesversammlung gewählt, diese hat 1472 Mitglieder. Auch aus dem Landkreis sind mehrere Vertreter wahlberechtigt.

Die sechs Mitglieder der Bundesversammlung: Heike Engelhardt, Axel Müller, Agnieszka Brugger, Benjamin Strasser, Petra Krebs und Maria Hanna Löhlein. (Foto: Fotos: SPD; Ruth Auchter-Stellmann; Elke Obser; Imago Images/Chris Emil Janßen; Jan Peter Steppat;)

Mit dabei sind die vier Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis Heike Engelhardt (SPD), Axel Müller (CDU), Agnieszka Brugger (Grüne) und Benjamin Strasser (FDP). Doch nicht nur Bundespolitiker des Kreises dürfen unser Staatsoberhaupt wählen. Welche Oberschwaben sonst noch nach Berlin fahren, lesen Sie um 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Wegen rasantem Wachstum: Wohnmobilhersteller zieht um

Der Reisemobilhersteller Carado hat kürzlich sein neues Hauptquartier in Leutkirch bezogen, wie die Firma in einer Pressemitteilung berichtet. Als Grund für den Umzug nennt das Unternehmen, das zur Erwin Hymer Group (EHG) gehört, das starke Wachstum.

„In den letzten sieben Jahren kann man ungefähr von einer Vervierfachung der Mitarbeiterzahl sprechen“, erklärt Sandra Rudhard, die Sprecherin von Carado, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Neben Carado haben auch die Marken Sunlight, Etrusco und Capron nach einer Renovierungsphase den größeren Bürokomplex mit bezogen. Sunlight und Etrusco sind dabei wie Carado weitere Reisemobil-Marken der EHG. Alles zum Umzug von Carado lesen Sie hier.