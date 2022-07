Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++Solarpark in Bad Waldsee blendet Anwohner

Der bestehende „Solarpark Hierbühl“ an der Bahnstrecke zwischen Bad Waldsee und Haslanden soll erweitert werden und dann die zehnfache Leistung erbringen. Anwohner hatten sich dem Projekt gegenüber allerdings kritisch geäußert. Ein Kritikpunkt: Sie würden zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten geblendet.

„Wir haben uns zu den Herausforderungen ausgetauscht“, erklärte Oberbürgermeister Matthias Henne. Die Sichtweisen seien nachvollziehbar, so der OB. „Aber unsere Hauptaufgabe ist es, das große Ganze im Blick zu behalten. Wir müssen die Zukunft gestalten – und das dringender denn je.“

Um mögliche, gefährliche Blendwirkungen auf den Bahn- und Straßenverkehr auszuschließen und die Blendungen in Richtung der Wohnhäuser zu untersuchen, wurde ein Blendgutachten erstellt. Das Ergebnis: Bahn- und Straßenverkehr werden nicht gestört. Und: „Es wird keine erhebliche Blendwirkung in Richtung der untersuchten Punkte in der Nachbarschaft auftreten."

++ Erziehermangel stellt Kitas und Eltern vor große Probleme

In allen Ravensburger Kindertagesstätten und Kindergärten wurden in diesem Jahr schon Gruppen geschlossen oder Betreuungszeiten gekürzt. Der Grund: Es fehlt dort Personal. Für berufstätige Eltern ist das ein Desaster.

Allein die katholische Kirche sucht als Träger auf ihrer Internetseite für elf Kindertagesstätten pädagogische Fachkräfte, für drei Einrichtungen außerdem je eine Leitungskraft. Auch bei anderen Trägern sieht es nicht viel besser aus. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es zu wenige Fachkräfte, sagt Martina Blattner, die für die Kindergärten der Evangelischen Kirche in Ravensburg zuständig ist.

Drei Kindertagesstätten in Ravensburg werden ab September dauerhaft ihren Betreuungsumfang reduzieren. (Foto: Archiv: Monika Skolimowska/dpa)

Warum das Personal fehlt? Eine Frage, auf die es nicht die viele Antworten gibt. „Es wurden viele Kita- und Schulbetreuungsgruppen neu geschaffen und gleichzeitig zu wenige junge Menschen ausgebildet“, sagt der städtische Pressesprecher Timo Hartmann.

„Das lag an fehlenden Ausbildungs- oder Schulplätzen, aber auch am Interesse junger Menschen an dem Beruf selbst." Die nächsten Ausbildungsjahrgänge seien bis zum Geburtsjahrgang 2009 noch kleiner, sodass nicht viele Nachwuchskräfte zu erwarten sind.

++ Kißlegg ergreift Maßnahmen, um Gas zu sparen

Die Gemeinde Kißlegg stellt sich auf Engpässe beim Gas ein und hat bereits erste Sparmaßnahmen ergriffen: Das Wasser in den Duschen der Sporthallen und an den Waschbecken von Rathaus und Schulen bleibt kalt. Die Temperatur im Lehrschwimmbecken wurde um eineinhalb Grad gesenkt.

Kißlegg, so berichtete Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, „hängt“ beim Betrieb der kommunalen Einrichtungen zum allergrößten Teil „am Gas“. Zwölf Heizanlagen für die gemeindeeigenen Gebäude würden rein mit Gas betrieben

Warum in den vergleichbaren Gemeinden Amtzell und Argenbühl weniger gespart werden muss, lesen Sie HIER.

++ Trotz Kosten: Immer noch hohe Nachfrage nach Corona-Tests

Seit rund zwei Wochen sind die sogenannten Bürgertests nicht mehr für jeden kostenlos. Weniger Leute kommen deswegen aber nicht in sein Corona-Testzentrum in der Leutkircher Marktstraße, berichtet Apotheker Robert Stenz.

Eine große Änderung bei der Anzahl der Tests habe es seit der Einführung dieser neuen Regel nicht gegeben, berichtet Stenz. Auch die Nachfrage nach PCR-Tests sei weiterhin sehr hoch. Grundsätzlich seien die zehn Euro für Selbstzahler gar kein Problem. Viele würden das einfach bezahlen. Für den Drei-Euro-Test reiche beispielsweise auch ein Zettel von der Oma, dass man sie besucht. Nur ganz ohne Nachweis gehe es leider nicht.

Eine weitere Auffälligkeit: Die vielen positiven Test. Jeder dritte Getestete an seiner Station sei derzeit positive, schätzt Stenz.