Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Oberschwabenkliniken mit Rekordverlust

So hoch war das Minus für die Oberschwabenklinik (OSK) in ihrer Geschichte noch nie. Dennoch investiert das kommunal getragene Unternehmen, hauptsächlich in moderne Medizintechnik. Und bei der Umsetzung der Ende Mai vom Kreistag beschlossenen Neuausrichtung geht es erste Schritte – nicht nur, was die Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee angeht.

Woher das Defizit kommt, wo die OSK dennoch investiert und wie die Personallage derzeit an den Kliniken aussieht, lesen Sie heute HIER.

++ Das Welfenfest von A bis Z

Das Welfenfest beginnt am Freitag, 8. Juli, um 16.30 Uhr auf dem Festplatz in Weingarten. Bis Dienstag, 12. Juli, ist die Stadt im Ausnahmezustand. Höchste Zeit für die wichtigsten Informationen im A bis Z des Welfenfests.

Hauptsache die Sonne scheint, wenn die Weingartener ihr wichtigstes Event neben dem Blutritt feiern: Das Welfenfest. (Foto: Collage: Marcus Fey/SZ-Archiv)

Alles von A wie Altdorfer Schalmeien bis Z wie Zahlen lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de

++ „Lebensmittelretter“ landen vor Gericht

Selbst nennen sie sich Lebensmittelretter. Der Staat hält sie für Diebe. Zwei junge Leute standen am Donnerstag vor dem Ravensburger Amtsgericht. Der Vorwurf: Sie sollen aus Abfallcontainern von Supermärkten und Bäckereien abgelaufene, weggeworfene Waren mitgenommen haben, um sie zu verschenken.

Charlie Kiehne (20) und Samuel Bosch (19) stehen vor Gericht. Sie sind mit der Nennung ihres Namens in der Presse ausdrücklich einverstanden. Begleitet wurde die Verhandlung von einer Solidaritätsveranstaltung neben dem Amtsgericht in der Herrenstraße. Außer Bannern und Tafeln gab es dort Frischkäse, Gurken und Zucchini für umsonst. Gedacht als „Mahnwache“ gegen Lebensmittelverschwendung.

Alle Informationen zur Verhandlung und warum gerade die Angeklagten gegen die Einstellung des Verfahrens sind, lesen Sie heute HIER.

++ Einhaldenfestival bringt Stars aufs Dorf

Das Einhaldenfestival findet vom 28. bis 31. Juli in Geratsreute auf dem Kaseshof statt. Erneut könne die Besucher ein buntes Programm erwarten. Jedes Jahr schaffen es die Organisatoren, bekannte Künstler aufs Dorf zu holen. Doch das Festival und das Programm sind keine Selbstverständlichkeit.

Wolfram Schnetz, Silva Schleider, Veit Hübner und Margot Arnegger und so etwa 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stemmen das Einhaldenfestival hier auf dem Kaseshof in Geratsreute. (Foto: Dorothee L. Schaefer)

Über die Stimmung auf dem Hof, wenige Wochen vor dem Festival, die letzten Vorbereitungen und den Bemühungen der Organisatoren um ein ausgewogenes Programm berichtet SZ-Mitarbeiterin Dorothee L. Schäfer heute auf Schwäbische.de