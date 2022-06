Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Tempo 30 nachts auf der B 30

Auf mehreren Straßen in Bad Waldsees Innenstadt sowie in Reute auf der Landesstraße 285 in Richtung Aulendorf soll tagsüber voraussichtlich ab Herbst/Winter künftig Tempo 30 gelten – auf der B 30 in Gaisbeuren und Enzisreute nachts.

Auch bei Englerts und Mattenhaus sowie auf der Waldsee-Umfahrung im Bereich der Fliederstraße soll es Tempo-Beschränkungen geben. Darauf hat sich der Waldseer Gemeinderat bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans geeinigt.

++ In Ravensburg soll ein Geburtshaus entstehen

Die Mitstreiterinnen von der „Hebammerei“ in Ravensburg haben lange die passende Immobilie für das geplante Ravensburger Geburtshaus gesucht. Im Sommer vergangenen Jahres sind sie dann auf das alte Waschhaus in Weißenau gestoßen.

Es dauerte zwar noch eine Weile, ehe mit der Stadt Ravensburg, der das historische Gebäude gehört, alles festgezurrt war. Doch nun hat der Verein den auf 80 Jahre ausgelegten Erbpachtvertrag so gut wie in der Tasche. Für den Umbau und die Renovierung braucht der Verein jetzt rund eine Million Euro.

++ Zittern ums Weingartener Welfinchen

Fast alle Vorbereitungen für das Welfenfest in Weingarten sind erledigt. Die Homepage wurde runderneuert, die Plaketten sind fertig, die Welfenpaare wurden gewählt und der Bierpreis steht. Um 20 Cent auf 9,40 Euro ist er gestiegen.

Ein Problem gibt es aber noch: Das Kostüm für das Welfenfest-Maskottchen Welfinchen ist noch nicht da. Der Herstellerfirma ist eine Maschine kaputtgegangen – nun hofft die Welfenfestkommission, dass Welfinchen noch vor dem Fest, das vom 8. bis 12. Juli stattfindet, in Weingarten ankommt.

++ Stimmung in Wangen kippt "pro Aussichtsturm"

Die Einwohnerversammlung zu Themen der Landesgartenschau war die erste Veranstaltung im sanierten Pförtnergebäude auf dem Erba-Areal. Neu und interessant war auch, was Professor Achim Menges von der Uni Stuttgart zum geplanten Aussichtsturm auf dem LGS-Gelände sagte.

Die Visualisierung eines möglichen Wangener Aussichtsturm auf dem Schönbühl. (Foto: Uni Stuttgart)

Auch wenn es in der anschließenden Diskussion mitunter kritische Töne gab, wurde an diesem Abend mit gut 100 Teilnehmern deutlich: Die Stimmung geht immer mehr in Richtung „Pro Turm“. Die ganze Geschichte gibt es ab dem Mittag auf Schwäbische.de.