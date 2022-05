Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ 2000 Reiter ziehen durch Weingarten

Heute findet der Blutritt in Weingarten statt. Zwei Jahre lang hatte er aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt als „Blutrittle“ stattgefunden. Dieses Jahr werden nun wieder rund 2000 Reiter in 89 Reitergruppen erwartet.

Genauso wie die bis zu 30.000 Pilger. Die Bittprozession führt rund elf Kilometer durch die Stadt und die angrenzenden Flure, wo die Teilnehmenden um den Segen Gottes für die Natur, für sich und für ihre Familien bitten.

In diesem Jahr sind das erste Mal in der rund 900-jährigen Geschichte des Blutritts erwachsene Frauen zugelassen. Baindts Bürgermeisterin Simone Rürup ist eine von ihnen.

++ Bundestagsabgeordnete schalten sich in OSK-Debatte ein

Wie sieht die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region aus? So lautete die Frage des vom Bündnis Krankenhaus Bodensee-Oberschwaben initiierten Online-Dialogs. Resultierend aus der Debatte um geplante Krankenhausschließungen konzentrierten sich Gespräch und Diskussion dabei weitgehend auf den Bund, der die Finanzierung medizinischer Leistungen regelt – als dritter Säule der Gesundheitsversorgung, neben den lokalen Klinikträgern und dem Land als (eigentlicher) Investitionsgeber.

Der Dialog war mit den Bundestagsmitgliedern Agnieszka Brugger (Grüne), Heike Engelhardt (SPD) und Axel Müller (CDU) sowie den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen prominent besetzt und interessant vor dem Hintergrund, dass der Koalitionsvertrag Veränderungen im Gesundheitswesen vorsieht. Welchen Rat Verdi-Gesundheitsexperte Dr. Thomas Böhm den in Kürze Entscheidenden im Kreistag mit auf den Weg gab, lesen Sie heute HIER.

++ Fünfjährige Zwillinge reiten beim Blutritt mit

Die Zwillinge Nils und Jakob Wintermantel sind fünf Jahre alt und vermutlich die jüngsten Blutreiter, die dieses Jahr am Blutritt in Weingarten am 27. Mai teilnehmen. Sie werden auf ihren Ponys Schnick und Schnack durch die Stadt ziehen und vermutlich große Augen machen – denn das ist ihr erster Blutritt.

Mit drei Jahren haben sie die Ponys geschenkt bekommen und reiten sie seitdem, wenn sie die Lust überkommt. „Bei uns geht es da locker zu“, sagt Papa Stefan Wintermantel. Worin er die größte Schwierigkeit an diesem Tag sieht, lesen Sie heute HIER.

++ Stromtankstelle in Leutkirch eröffnet im Juni

In Leutkirch laufen an der B 465 derzeit Bauarbeiten zu einer neuen Schnellladestation des Anbieters Fastned. Im Laufe der ersten Junihälfte soll die Stromtankstelle öffnen, erklärt ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Amsterdam.

Wer von Bad Wurzach kommend nach Leutkirch fährt, kommt dieser Tage auf Höhe der Jet-Tankstelle am Ortseingang an einer umzäunten Baustelle vorbei, aus der drei große gelbe Flügel ragen. Diese Flügel sind Teil der neuen Schnellladestation, die derzeit dort entsteht.

Wie schnell man sein Auto dort laden kann, wie der Strom bezahlt wird und wie man sich vor Ort die Zeit vertreiben kann, lesen Sie noch heute auf Schwäbsiche.de