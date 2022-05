Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Droht im Sommer auf der B 30 ein Verkehrschaos

Auf der B 30 zwischen Egelsee und Gaisbeuren wird in den Sommerferien der Straßenbelag erneuert. Drei bis vier Wochen wird die Straße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Den verkehrsgeplagten Anwohnern in Reute-Gaisbeuren dürfte diese Umleitung noch mehr Stirnfalten bescheren. Daher soll auf allen Umleitungsstrecken Tempo 30 herrsche.

++ Widerstand gegen den Windpark im Altdorfer Wald – Jetzt wird vermittelt

Der Termin für die erste Bürgerinformation zum großen Windpark im Altdorfer Wald steht:In der Vogter Sirgensteinhalle wird es Informationen zum Windkraftprojekt geben. Veranstaltet wird der Abend vom Forum Energiedialog – einem Programm des Landes Baden-Württemberg.

Hinter dem Energiedialog steckt das „Team Ewen“, ein Büro aus Darmstadt, das sich auf Konflikt- und Prozessmanagement spezialisiert hat. Außerdem sind der Landkreis Ravensburg und die am Altdorfer Wald angrenzenden Gemeinden beteiligt. Der kommende Montagabend wird den Auftakt einer ganzen Reihe von Informationsveranstaltungen zum Thema bilden.

++ Im Kreis könnte es künftig Solarparks am Straßenrand geben

Im Landkreis gibt es noch Potenzial für regenerative Energie in Form von ungenutzten Flächen entlang von Bundes- und Landesstraßen, die sich für Photovoltaikanlagen eignen könnten.

Wie hier in Tübingen könnten auch im Kreis Ravensburg Flächen entlang von Straßen für die Stromerzeugnung genutzt werden. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Dazu gab die Landesregierung eine Marktanalyse in Auftrag, die das Interesse von Energieversorgern abfragen sollte. Teilergebnis: Auch im Landkreis Ravensburg könnte es entlang der Bundesstraßen in Zukunft großflächige Photovoltaikanlagen geben. Die ganze gibt es am Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Reischmann will ein Bistro am Ravensburger Gespinstmarkt eröffnen

Das Modehaus Reischmann will am Gespinstmarkt in Ravensburg ein Bistro eröffnen. Auch Sitzplätze im Freien sind geplant. Die Reischmanns folgen mit dem Projekt einer grundsätzlichen Überzeugung, wie einer der Geschäftsführer, Thomas Reischmann, verrät.

Das neue Lokal soll an der Ecke zur Kirchstraße entstehen, dort, wo aktuell die Mode der Marke Tommy Hilfiger verkauft wird. Auf grob geschätzten 150 Quadratmetern werde eine Art französisches Bistro entstehen, das zum Modehaus hin offen ist. Auch im Bistro sollen Artikel verkauft und ausgestellt werden, vor allem aus dem Bereich Dekoration wie Vasen oder Kerzen.