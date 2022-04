Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburger Koch bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Nach der Winterpause frisch geöffnet und schon ein Kamerateam zu Gast: Seit Februar kocht Christian Ott in seinem Restaurant unter dem neuen Namen Atelier Tian wieder auf der Ravensburger Veitsburg.

Nur einen Monat später bekam er vor laufender Kamera Besuch von Spitzenkoch Mike Süsser. Denn Ott nimmt am Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel eins teil. Süsser ist das Gesicht der Fernsehsendung. Im Juni soll die neue Episode ausgestrahlt werden.

Wie er die Dreharbeiten erlebt hat, wie er sich mit seinen Kokurrentinnen und Konkurrenten verstanden hat und wie er seine Erfolgsaussichten einschätzt, hat Christian Ott im Gespräch mit Schwäbische.de verraten.

++ Aufregung nach Hausdurchsuchung bei Senioren

Eine Hausdurchsuchung hat Anfang Februar bei zwei Senioren in Baienfurt für Aufregung gesorgt. Der Sohn der beiden wirft der Polizei vor, seine Eltern grob behandelt zu haben. Die Seniorin ist dagegen nach Polizeiangaben den Beamten gegenüber ausfällig geworden und wurde wegen Beamtenbeleidigung angezeigt.

Was der Grund für die Durchsuchung war, was der Sohn am Einsatz kritisiert und was die Polizei zu den Vorwürfen sagft, lesen Sie noch heute Vormittag auf Schwäbische.de

++ Bad Waldseer bekomme fünf Tage lang kein Post

Die ansteckende Omikron-Variante sorgt weiterhin für viele Corona-Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen in Unternehmen und Einrichtungen. Mit der DHL-Zustellbasis in Bad Waldsee ist jetzt auch die kritische Infrastruktur der Deutschen Post von einem erhöhten Krankenstand betroffen.

In vielen Haushalten der Bad Waldseer Kernstadt und in den Ortschaften sind deshalb von Samstag bis Mittwoch die Briefkästen leer geblieben. Lediglich die Paketzustellung konnte trotz des akuten Personalengpasses aufrechterhalten werden.

Wann die Post wieder mit einer geregelten Zustellung rechnet, lesen Sie heute auf Schwäbische.de

++ Krieg in Ukraine verschärft Probleme der Tafeln

Weniger Umsatz bei gleichbleibenden Kosten: Schon die Corona-Krise hat den vier Tafelläden im Altkreis Wangen bislang zu schaffen gemacht. Mit dem Krieg in der Ukraine und den von dort geflüchteten Menschen verschärft sich nun das Problem.

Der scho zuvor bereits vergleichsweise geringe Warenbestand reicht für die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegene Zahl an Kunden nicht mehr aus. Die Träger hoffen deshalb auch auf die Spendenbereitschaft in der Öffentlichkeit.

Ehrenamtliche sortieren im Wangener Tafelladen die Waren. (Foto: bee)

Wie viele Kunden mittlerweile bei den Tafeln einkaufen, warum weniger Waren gespendet werden und ob der Leiter der Tafeln mit einer Entspannung der Lage in naher Zukunft rechnet, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de