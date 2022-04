Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Psychisch kranker Enkel soll seine Großmutter getötet haben

In der Gemeinde Achberg ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr eine 88-Jährige mit einem Messer getötet worden. Die Polizei geht von Mord aus. Der Tat verdächtigt wird ihr 28-jähriger Enkel. Beide lebten unter einem Dach. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

++ An diesen Orten fühlen sich Ravensburger unsicher

Die Ravensburger Stadtverwaltung hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Orte zu melden, an denen sie sich unsicher fühlen. Doch nicht an allen Problemstellen kann sie etwas verbessern.

Unter anderem dabei: die Unterführung am Pfannenstiel und der Radweg zwischen Oberzell und Weißenau. Diese weiteren Orte wurden gemeldet:

++ Der Titeltraum lebt: Auch nach drei Niederlagen glauben die Towerstars noch an die Meisterschaft

Die Ravensburg Towerstars greifen in diesen Tagen im Finale gegen die Löwen Frankfurt wieder nach der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Die Euphorie rund um den Club ist groß, die CHG-Arena war am Ostermontag ausverkauft und wird es am Freitagabend wieder sein.

Trotz des 0:3-Rückstands in der Serie glauben die Towerstars-Verantwortlichen um Geschäftsführer Raphael Kapzan immer noch daran, dass der Titel nach Ravensburg gehen wird. Kraft schöpft Kapzan nicht zuletzt aus einem Erlebnis während der Play-off-Finalserie 2019, an deren Ende der Meisterpokal an die Towerstars ging.

++ Ravensburger „Solarlandkreis Nummer eins“ kommt schrittweise voran

„Solarlandkreis Nummer eins“ – vor einem Jahr hat der Landkreis Ravensburg das ambitionierte Vorhaben, mit Hilfe der Bürger und Unternehmer zum Vorzeigekreis in Sachen Sonnenstromerzeugung in Baden-Württemberg zu werden, öffentlich verkündet. Doch was hat sich seither getan?

Im Bad Waldseer Wohngebiet Ballenmoos finden sich bereits einige PV-Anlagen auf Dächern. Aktuell machen es ausgebuchte Handwerker und Materialknappheit schwer, die Module aufs Dach zu bekommen. (Foto: Karin Kiesel)

Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Landratsamt Ravensburg nachgefragt. Fazit: Es geht voran, allerdings nicht im Turbomodus, sondern schrittweise. Ein Grund sind bei PV-Anlagen ausgebuchte Handwerker und Materialknappheit. Mehr zum Thema gibt es Freitagmittag auf Schwäbische.de.