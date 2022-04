Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Bad Wurzacherin hat sich in der Männerwelt der Truckracings durchgesetzt

Sie hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt: Judith Ehrmann aus Bad Wurzach ist Mechanikerin des Schwabentruck Racingteams. Was nicht weiter verwundert, ist sie die Tochter der Bad Wurzacher Busunternehmer Ute und Stephan Ehrmann. So lag es auch nahe, dass sie eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker begann.

Weniger selbstverständlich: Judith Ehrmann schloss 2016 ihre Ausbildung als Innungsbeste ihres Jahrgangs ab – und als einzige Frau. Ein Jahr später folgte der Meisterbrief. Zusätzlich machte sie eine Ausbildung zur Betriebswirtin. Einen traum will sie sich noch erfüllen.

++ Schlier stimmt für umstrittenen Supermarkt

Die Entscheidung im Gemeinderat war nicht einfach. Schließlich bewegt die Gemeinde auch die Zukunft des Dorfladens in Unterankenreute.

Der Dorfladen in Unterankenreute soll unabhängig von einer Supermarktansiedlung erhalten und weiter unterstützt werden. (Foto: Bettina Musch)

Dennoch fiel war das Votum eindeutig. Heftige Proteste von Gegnern begleiten die Ratssitzung in der Halle in Wetzisreute. Alles rund um die Entscheidung gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbisch.de.

++ Brandkrustenpilz setzt uralter Sommerlinde in Leutkirch stark zu

Die Sommerlinde bei der ehemaligen Haumühle in Leutkirch ist rund 300 Jahre alt. Jetzt musste ihr Baumpfleger Franz Hau mit der Motorsäge zu Leibe rücken.

Ein Sicherungsschnitt soll das Baumdenkmal, dem der Baumkrustenpilz stark zusetzt, erhalten.

++ Tafeln in Weingarten und Ravensburg werden von Bedürftigen überrannt

Die Tafeln in Weingarten und Ravensburg sind verzweifelt. Sie erhalten immer weniger Spenden von Lebensmittelmärkten – diesen Trend habe der Krieg in der Ukraine noch verstärkt.

Von den Supermärkten erhält die Tafel in Ravensburg nicht mehr so viele Lebensmittel wie früher. Die Carisatt in Weingarten hat zu wenig Lebensmittel für zu viele Bedürftige und Flüchtlinge. (Foto: Carisatt)

Gleichzeitig kämen durch die gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise mehr Bedürftige als zuvor, inklusive vieler geflüchteter Ukrainer. Was Simone Prommer von der Weingartener Tafel Carisatt jetzt fordert, lesen Sie ab dem frühen Nachmittag auf Schwäbische.de.