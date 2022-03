Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Landwirt lässt schwer kranke Katzen nicht behandeln

Trotz eines Betreuungsverbotes für Tiere soll ein Landwirt aus der Umgebung von Leutkirch unter anderem Ziegen und Kaninchen gehalten haben. Mehr noch: Als mehrere Katzen schwer erkrankten – eine Tierärztin spricht zum Beispiel von einem „auslaufenden Auge“ sowie „starkem Stuhlwurmbefall“ – habe der Bauer keine Versuche unternommen, den Vierbeinern zu helfen.

Der Fall wurde am Dienstag vor dem Leutkircher Amtsgericht behandelt. (Foto: Archiv: Patrick Müller)

Deshalb ist der Mann vor dem Leutkircher Amtsgericht zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Die Begründung des Richters lesen Sie hier.

++ Wetterexperte: „Den Klimawandel können wir nicht mehr stoppen“

Roland Roth ist Gründer der Wetterwarte Süd (WWS) mit Sitz in seiner Geburtsstadt Bad Schussenried. Mit gerade einmal 13 Jahren richtete er 1968 eine Wetterstation im Garten der Eltern ein, die mit der Zeit immer größer wurde. Später studierte er Geografie, Philosophie und Theologie.

Heute leitet er die WWS mit beinahe 300 Mitarbeitern und Stationsbetreibern und einem Vorhersagegebiet, das die Regionen Oberschwaben und Schwaben, das württembergische Allgäu, die Schwäbische Alb, den Linzgau, den Hegau und die Bodenseeregion umfasst. Seit 1982 hält Roth Vorträge zu Wetter und Klima. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Roth einen Vorgeschmack auf den „12. Isnyer Energiegipfels“.

++ Der Wald brennt - und die Feuerwehr muss an der Bahnschranke Däumchen drehen

Als es in einem Wald bei Immenried brennt, sind zwar Spaziergänger vor Ort, die eine Ausdehnung des Feuers verhinderten. Doch die Kißlegger Feuerwehr trifft erst verspätet am Einsatzort ein – sie stand vor den geschlossenen Schranken des Kißlegger Bahnübergangs, erzählt Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Am Kißlegger Bahnübergang warten nicht nur Pkw, sondern oft genug auch Rettungskräfte.

Die Polizei berichtete, dass im Waldgebiet beim Immenrieder Holzmühleweihers mehrere Glutnester entdeckt worden waren. Die Ursache ist demnach noch unklar. „Allerdings war das verdorrte Schilf, Gras und Holz eine leichte Beute des Feuers“, so Krattenmacher. Die ganze Geschichte gibt es hier.

++ Weingalerie Tafel in Ravensburg schließt nach 34 Jahren

34 Jahre haben sie Wein in der Herrenstraße verkauft. Mit Herz und jeder Menge Hintergrundwissen. Jetzt ist Schluss: Eva und Wolfgang Tafel hören auf. Am Samstag, 26. März, stehen sie zum letzten Mal in der Weingalerie, um ihre zahlreichen Stammkunden zu beraten.

Die Nachfolge ist aber geregelt. Doch die beiden verschwinden nicht komplett von der Bildfläche. Ab Mittag lesen Sie auf Schwäbische.de, wie es weitergeht.