Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ein Jahr Baumhauscamp im Altdorfer Wald

Es ist eine Widerstandsbewegung wie man sie in Oberschwaben noch nicht gesehen hat: Seit einem Jahr besetzen vorwiegend junge Menschen einen Teil des Altdorfer Walds bei Vogt. Mit der Aktion protestieren sie gegen den dort geplanten Kiesabbau und für mehr Klimaschutz.

Derzeit leben zwischen 5 und 15 Menschen in dem besetzten Waldstück. (Foto: Katrin Neef)

Die Aktivisten bewegen sich mit der Waldbesetzung am Rande der Legalität. Sie bekommen Unterstützung aus der Bevölkerung, es gibt aber auch Kritik. Erst am Mittwoch war das Sondereinsatzkommando aus Göppingen zu einem Großeinsatz bei einer ihrer Aktionen zur Kiesgrube Tullius bei Oberankenreute angerückt. Wie sich die Lage entwickelt hat und was den Baumbesetzern vorgeworfen wird, lesen Sie hier.

++ Einbruchserie in der Region Wangen: Angeklagter gesteht Diebstähle

Die Staatsanwältin zeigt sich bei einem Verfahren zu Diebstählen sprachlos ob der vielen Straftaten im Vorstrafenregister, der Angeklagte 36-Jährige gerät immer wieder auf die schiefe Bahn.

Sie nahm dabei Bezug auf weit mehr als 50 Diebstähle, die der Mann aus dem südlichen Kreisgebiet im Laufe seiner Jugend und seines Erwachsenenlebens begangen hat. Nun hatte sich der Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in sechs Fällen zu verantworten. Es sind nicht die einzigen Vergehen, die im vorgeworfen werden. Hier lesen Sie, wie das Urteil lautete.

++ Unterwegs mit einem Team von Knettenbrech und Gurdulic

Die Firma Knettenbrech und Gurdulic hat für Anlaufschwierigkeiten beim Leeren der Gelben Tonnen im Kreis Ravensburg Prügel eingesteckt. Was daran so schwierig ist, erklärt ein Team auf Abholtour.

Ein prüfender Blick: Wenn die Tonnen zu schwer wirken, dann wird kontrolliert, ob wirklich nur Verpackungsmaterial darin deponiert wurde. (Foto: Felix Kästle)

Zwei oder drei Mal wird die kopfüber stehende Gelbe Tonne vom Müllfahrzeug durchgerüttelt, dann ist sie leer. Ein Zustand, den in den vergangenen Wochen etliche Haushalte im Kreis Ravensburg herbeigesehnt haben, als die Tonnen tagelang voll stehen blieben. Woran das lag und wie sie die Situation so langsam in den Griff bekommen, erklären Mitarbeiter der Firma Knettenbrech und Gurdulic auf Tour.

++ Entsetzen beim Wangener Ukraine-Hilfe-Verein über Kriegsausbruch

Er hatte noch gehofft, bald wieder Hilfsgüter für schwerstkranke Kinder in die Ukraine zu bringen. Jetzt bangt H.O.P.E-Vorsitzender um die Arbeit des Vereins und das Wohlergehen seiner Freundin in Lviv.

Wolfgang Ponto hilft mit dem Verein H.O.P.E. bislang regelmäßig schwerkranken Kindern in der Ukraine. Ohne die Hilfsgüter, so sagt er, sei die „Lebensader abgeschnitten“. (Foto: Weber/dpa)

Diese Hoffnung erhielt mit dem von Russland angezettelten Kriegsausbruch in der gesamten ukrainischen Republik am Donnerstag einen gewaltigen Dämpfer. Den 53-jährigen Wangener plagen massive Sorgen – sowohl was den Verein als auch seine in Lviv (früher Lemberg) lebende Freundin und deren Familie betrifft. Ab dem Vormittag finden Sie auf Schwäbische.de seine Geschichte.