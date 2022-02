Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Beznerturm: Faschistische Architektur als Vorbild?

Der Beznerturm in Ravensburg gilt als Beispiel herausragender Architektur. Im vergangenen Dezember ist das ehemalige Industrie-Verwaltungsgebäude, das zu einem Wohnhaus im Mühlenviertel in der östlichen Vorstadt umgebaut wurde, mit dem renommierten Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet worden. Doch Wilfried Krauss, dem Fraktionsvorsitzenden der „Bürger für Ravensburg“ (BfR) im Ravensburger Gemeinderat, kam das Erscheinungsbild irgendwie bekannt vor: Er meint, der Turm habe eine große Ähnlichkeit mit dem „Palazzo della Civiltà Italiana“, dem „Palast der Italienischen Zivilisation“ in Rom – erbaut ausgerechnet zur Zeit des faschistischen Regimes von Benito Mussolini in den Jahren 1938 bis 1943.

Der Beznerturm im Mühlenviertel in der östlichen Vorstadt von Ravensburg. (Foto: Annette Vincenz)

Jetzt haben sich Architekt Martin Bächle und der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Stuttgart, der den Beznerturm ausgezeichnet hat, erstmals zu den Vorwürfen geäußert. Die ganzen Geschichte lesen Sie im Artikel „Ravensburger Beznerturm erinnert Stadtrat Wilfried Krauss an Mussolini-Bau“.

++ Wangener Einzelhandel hofft aufs Ostergeschäft

Erst 2G, dann 3G und seit gut einer Woche nur noch FFP2-Maske und Abstand: Die Lockerungen der Coronaregeln für den Einzelhandel lassen theoretisch wieder mehr Kundschaft in Spielwarengeschäften, Haushaltswarenländen und Co. zu. Die Stimmung unter Wangener Einzelhändlern bleibt trotzdem noch verhalten.

Faktisch brachte das Kippen der 3G-Regelung in der derzeitigen Alarmstufe I das Ende der Zugangskontrollen an der Ladentüre. Händler müssen ihre Kunden nun nicht mehr nach einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis fragen, und Ungeimpfte dürfen dort wieder einkaufen.

Was das für die Händler in der Allgäustadt bedeutet und welche Hoffnungen sie in die Zukunft setzten, lesen Sie heute hier.

++ Der Nazi-Wahn im Allgäu

Zu Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten sollte in Leutkirch eine „Thingstätte“, eine für politische Aufmärsche und Kundgebungen genutzter Arena, mit Platz für mehr al 4000 Peronen gebaut werden. Was die Nazis dazu bewog, gerade im beschaulichen Allgäu ihren Wahn zur Schau zu stellen, beleuchtet ein neues Buch des Lokalhistorikers und pensionierten Lehrers Ludwig Zimmermann aus Mochenwangen, der seit Jahren zum Nationalsozialismus in Oberschwaben forscht.

Der Rohbau der Thingstätte wurde im Herbst 1940 vollendet. (Foto: Stadtarchiv)

Welche weiteren Kapitel der dunklen Leutkircher Geschichte Zimmermann zudem beleuchtet, lesen Sie im Laufe des Tages auf Schwäbische.de

++ Klimaaktivistin wegen Kletteraktion auf Basilika verurteilt

Wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsrecht hat das Amtsgericht Ravensburg am Donnerstagmorgen eine 19-Jährige verurteilt. Die junge Frau hatte am 25. September vergangenen Jahres, einen Tag vor der Bundestagswahl, ein Banner mit zwei weiteren Klimaaktivisten an der Weingartener Basilika angebracht.

Klimaaktivisten hatten am Samstag, 25. September, unmittelbar vor der Bundestagswahl ein politisches Banner über dem Haupteinga (Foto: Wolfgang Linder; Stefan Puchner/dpa)

Nach der Aktion hat der für die Basilika zuständige Landesbetrieb „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ Strafanzeige gestellt und die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Angeklagte räumte ihre Beteiligung an der Aktion vor Gericht ein. Eine Straftat wollte ihr Verteidiger Daniel Rheinländer in dieser Aktion allerdings nicht sehen. Die Staatsanwaltschaft sah das freilich anders und Richterin Julia Schute folgte deren Argumentation.

Was die junge Aktivistin vor Gericht zu ihrer Motivation geäußert hat und wo Richterin Schute Verständnis gezeigt hat, lesen Sie heute auf Schwäbische.de

++ OSK blickt mit Sorge auf geplante Lockerungen

Am Mittwoch haben sich die Bundesregierung und die Länderchefs für Lockerungen der Corona-Maßnahmen entschieden. Unter anderem fallen in einem Drei-Stufen-Plan Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene weg, ab Anfang März gilt 3G anstatt 2G in der Gastronomie, außerdem dürfen wieder mehr Menschen zu Veranstaltungen. Ab dem 20. März sollen dann alle „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ entfallen, von einem deutschen „Freedom-Day“ ist die Rede.

Während die Veranstaltungsbranche und Gastronomie diesen Tag herbeisehnt, warnen die Oberschwabenkliniken vor einer Überlastung der Gesundheitsversorgung im Landkreis. Welche Voraussetzung für OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht vor weiteren Lockerungen gegeben sein müssen und worauf die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft nun hofft, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de