Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Wie soll die Krankenhausstruktur im Landkreis künftig aussehen?

Die Oberschwabenklinik (OSK) mit ihren drei Standorten soll sparen – doch wie kann das gehen, ohne dass die Gesundheitsversorgung leidet? Dazu sollen jetzt Bürger ihre Erfahrungen und Wünsche für die Zukunft einbringen, wie die Oberschwabenklinik am Donnerstag mitteilte.

Die Oberschwabenklinik betreibt derzeit Krankenhäuser in Wangen (von links), Bad Waldsee und Ravensburg. Derzeit wird diskutiert, wie die künftige Struktur aussehen soll. (Foto: Fotos: OSK/Heyer/Vincenz)

Der Ravensburger Kreistag hat ein Gutachten zu dem Thema in Auftrag gegeben. Die beauftragte Unternehmensberatung BAB aus Hamburg sucht jetzt Einwohner des Landkreises, die ihre Erwartungen in Online-Veranstaltungen äußern. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

++ Reichsbürger wollten sich in Bad Wurzach treffen

Am 21. Januar wollten sich nach SZ-Informationen mehr als 300 Personen aus der ReichsbürgerSzene im Kursaal des stadteigenen Kurhauses von Bad Wurzach treffen. In einem nicht öffentlichen Forum, einer Gruppe im Telegram, war dort der Auftritt des Tübingers Matthes Haug angekündigt, in der Szene ein bekannter Kopf.

Als Veranstalter des Abends trat eine Bad Wurzacher Firma auf. Polizei und Bürgermeisterin Alexandra Scherer konnten die Veranstaltung verhindern. Wie ihnen das gelungen ist und was der Pächer des Kurhauses über die Veranstaltung wusste, lesen Sie heute hier.

++ Väter müssen in OSK-Kliniken draußen bleiben

Zum Schutz gegen die Omikron-Welle gelten auch in den Geburtshilfe-Stationen der Oberschwabenklinik (OSK) seit Jahresbeginn strengere Besucherregelungen. So dürfen nur Geimpfte oder Genesene, jeweils mit aktuellem Test, als Begleitperson während der Geburt dabei sein. Danach, bei einem Krankenhaus-Aufenthalt über mehrere Tage, gilt aber bis auf wenige Ausnahmen ein generelles Besuchsverbot.

Die Besuchsregeln für werdende und frischgebackene Väter sind an der Oberschwabenklinik streng. Dafür gibt es nun Kritik. (Foto: shutterstock)

Dies kritisieren jetzt einige werdende Mütter und Väter – auch vor dem Hintergrund, dass die Regelungen in benachbarten Kliniken lockerer sind. Warum die OSK dennoch bei ihrer strengen Linie bleibt, lesen Sie heute hier.

++ Ärger um die Linie 15 in Weingarten

Für einen Familienvater aus Weingarten ist es ein großes Ärgernis: Jahrelang konnten seine beiden Kinder schnell und bequem mit dem Schulbus Vorderer Ochsen auf direktem Weg vom Stadtösch zum Schulzentrum fahren. Doch seit November ist das so nicht mehr möglich. Denn die Streckenführung der Linie 15 wurde geändert.

Die bessere Anbindung an den Schienenverkehr spielte bei der geänderten Streckenführung eine wichtige Rolle. (Foto: Archiv: Elke Obser)

Schließlich brauchen sein zwölf Jahre alter Sohn und seine zehnjährige Tochter, die das Gymnasium und die Realschule in Weingarten besuchen, nun von der Hoyerstraße nicht mehr nur wenige Minuten zur Schule, sondern müssten erst einmal zum Charlottenplatz fahren und dort umsteigen. Damit ist der Schulweg nicht nur komplizierter, sondern vor allem deutlich länger geworden. Warum er die Streckenänderung nicht nachvollziehen kann und was die Stadtverwaltung dazu sagt, lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de

++ Long-Covid-Selbsthilfegruppe gründet sich im Landkreis

Sonja Baumann aus Bad Waldsee war im vergangenen Sommer mit dem Coronavirus infiziert, jetzt leidet sie an Symptomen des Post-Covid-Syndroms. „Es ist ein einziger Alptraum, einfach nur furchtbar“, beschreibt die 58-jährige ihre Covid-19-Erkrankung. „Ich dachte, ich sterbe, ich war am Ende.“

Doch auch nach ihrer Covid-Erkrankung ist ein unbeschwertes Leben für sie nicht mehr zu denken. Um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich gegenseitig Tipps und Halt zu geben, hat sie sich für die neue Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Betroffene angemeldet, die der Landkreis Ravensburg ins Leben gerufen hat. Die ganze Geschichte von Sonja Baumann und weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de